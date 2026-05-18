Els arqueòlegs no s’ho creuen: un nen de sis anys troba una espasa d’1.300 anys d’antiguitat en una excursió

Imagina que envies el teu fill a una excursió escolar pel camp i torna a casa amb un tresor nacional sota el braç. El que sembla l’inici d’una aventura d’Indiana Jones ha succeït a Israel, i el protagonista amb prou feines ha començat la primària.
Un petit de tan sols 6 anys ha deixat en evidència dècades d’excavacions professionals. Mentre els seus companys buscaven insectes o pedres comunes, ell va divisar una cosa que sobresortia del fang. Un objecte fosc, pesat i amb una forma inconfusible que ha paralitzat l’Autoritat d’Antiguitats d’Israel.
Segur que estàs pensant que es tracta d’un tros de ferro oxidat sense valor. Doncs prepara’t, perquè els experts han confirmat que és una espasa intacta amb més de tretze segles d’història. (Sí, nosaltres també ens preguntem què fèiem a aquesta edat mentre aquest nen reescrivia la història).
El moment exacte de la descoberta
Tot va passar durant una sortida escolar a la zona de Tel Lakhish, un lloc amb una densitat històrica brutal però on ningú esperava una troballa d’aquest calibre a ran de terra. El nen, anomenat Imri Elya, va veure un objecte metàl·lic petit i, en estirar-lo, va descobrir l’empunyadura d’una peça llegendària.
A diferència d’altres troballes que requereixen mesos de neteja, la silueta d’aquesta arma era tan clara que els professors van saber immediatament que no era una joguina. Es tracta d’una espasa de l’època bizantina o dels inicis del període islàmic, una era de conquestes i canvis fronterers salvatges.
El que fa que aquest cas sigui únic és la puresa de la troballa. No estava enterrada a metres de profunditat en un estrat inaccessible; estava allà, esperant que algú amb la curiositat d’un nen de sis anys simplement baixés la vista a terra en el moment adequat.
Una relíquia de 1.300 anys d’antiguitat
Després de l’avís immediat, els arqueòlegs de l’Autoritat d’Antiguitats d’Israel (AAI) es van fer càrrec de la peça. Les primeres anàlisis confirmen que l’espasa té una antiguitat de 1.300 anys. És un testimoni mut d’una època on la regió era un bullidor de conflictes i rutes comercials estratègiques.
L’espasa mesura amb prou feines 25 centímetres, la qual cosa suggereix que podria ser una daga de combat o part d’un equip de defensa personal d’un cavaller o un soldat d’alt rang. La qualitat del metall, malgrat la corrosió lògica pel pas del temps, indica una manufactura d’elit per a l’època.
És fascinant pensar que aquest objecte va pertànyer a algú que va caminar per aquestes mateixes terres quan el mapa del món s’estava redibuixant. Un soldat que, per raons que mai sabrem, va perdre la seva arma o va caure en combat deixant enrere aquest rastre metàl·lic que ha sobreviscut a imperis sencers.
Dada clau: Tel Lakhish va ser una de les ciutats més importants del Regne de Judà. Trobar objectes d’aquesta era fora d’una excavació controlada és extremadament rar a causa de l’erosió i l’espoli.
Per què estava allà fora? El secret del terreny
Molts es pregunten com és possible que una espasa de 1.300 anys aparegui a la superfície d’un camí escolar. La resposta està en la climatologia recent. Les pluges torrencials que han afectat la regió han actuat com una pala natural, rentant les capes superiors de terra i deixant al descobert el que el temps havia segellat.
Aquest fenomen, conegut com a erosió selectiva, és el millor aliat i el pitjor enemic de l’arqueologia. D’una banda, regala sorpreses com la de l’Imri; de l’altra, exposa relíquies delicades a l’aire i al sol, cosa que pot destruir-les en qüestió de setmanes si no es recuperen a temps.
La sort d’aquesta espasa ha estat caure en mans d’un nen que, gràcies a l’educació rebuda a la seva escola, va saber que allò era patrimoni de tots. En lloc de portar-se-la a la seva habitació com un trofeu personal, el lliurament ha permès que passi directament als laboratoris estatals de conservació.
La importància de no ser un “saquejador” per accident
Aquesta troballa ha servit perquè les autoritats llancin un missatge d’urgència. Trobar un objecte antic és emocionant, però treure’l del context sense avisar pot destruir la informació històrica per sempre. La posició exacta de l’espasa ens diu molt més que l’objecte en si mateix.
Gràcies al fet que la família de l’Imri i els seus professors van actuar correctament, els arqueòlegs han pogut inspeccionar el punt exacte de la troballa. Estan buscant restes d’una possible tomba o d’un campament militar que expliqui què hi feia allà aquella arma.
Si el nen s’hagués guardat l’espasa, hauríem perdut la connexió amb el lloc. Ara, aquest petit tros de metall podria ser la pista definitiva per localitzar una estructura oculta sota el camp d’excursió que ningú havia detectat mitjançant satèl·lits ni radars.
Ull a la dada: El govern d’Israel ha atorgat a l’Imri un diploma de “bon ciutadà” per la seva contribució a la història del país. És oficialment l’arqueòleg més jove i amb més èxit de la seva generació.
La vida quotidiana fa 13 segles
L’espasa ens parla d’una tecnologia militar avançada. Al segle VII i VIII, el ferro era un bé preuat i tenir una espasa curta o daga d’aquest tipus era un símbol d’estatus i poder. No tothom es podia permetre una arma tan ben equilibrada.
Els investigadors estan comparant el disseny amb altres troballes de la zona per determinar si és d’origen bizantí local o si va arribar amb les primeres onades de la conquesta àrab. Cada mil·límetre de la fulla està sent escanejat per buscar inscripcions o marques de ferrer que revelin la seva procedència exacta.
Estem davant d’una peça que va sobreviure a la caiguda d’imperis, a croades i a segles d’oblit per acabar a les mans d’un nen que només volia gaudir d’un dia de camp. És la màgia de l’arqueologia de superfície: la història no sempre està sota set claus en una càmera cuirassada.
Hi ha més tresors sota els teus peus?
Aquest succés ha deslligat una autèntica febre per l’exploració a la zona, però els experts adverteixen: no és qüestió d’excavar pel teu compte. La natura té els seus propis temps per escopir el passat, i el millor és estar atent als detalls quan caminem per zones històriques.
Sabies que la majoria dels grans tresors del món s’han trobat per pur accident? Des del Guerrero de Riace fins als manuscrits de la Mar Morta, la casualitat continua sent l’eina més poderosa de la ciència.
L’espasa de l’Imri ja descansa en un entorn controlat on serà restaurada per eliminar l’òxid sense danyar l’ànima del metall. Aviat ocuparà un lloc d’honor en un museu, i a la cartella de descripció apareixerà el nom d’un nen de 6 anys que va saber mirar on els adults només veien fang.
A vegades, per descobrir el passat, només cal recuperar la mirada neta i curiosa que teníem de petits. Qui sap, potser la pròxima vegada que surtis a caminar per la muntanya, la història decideixi donar-te un toc a la sabata perquè la rescatis de l’oblit.
Caldrà estar molt atents a les pròximes pluges, perquè sembla que la terra d’Israel té moltes més ganes de parlar de les que pensàvem, no creus?