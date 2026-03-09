Los dueños de perros y gatos deberán cumplir nuevos requisitos desde 2028

Si compartes tu vida con un perro o un gato, ha llegado el momento de prestar atención. Bruselas acaba de poner sobre la mesa un nuevo marco regulador que transformará radicalmente la forma en que entendemos la tenencia y cría de animales de compañía en todo el continente.

No estamos hablando de una sugerencia menor, sino de un acuerdo provisional alcanzado entre el Consejo y el Parlamento Europeo. La cuenta atrás ha comenzado y, aunque la fecha marcada en el calendario es el 2028, las implicaciones para nuestro bolsillo y nuestras rutinas diarias ya están generando un enorme debate (sí, nosotros también nos hemos quedado sorprendidos con el alcance de las medidas).

El fin de una era para la cría y la venta

La normativa busca un objetivo claro: trazabilidad total y un bienestar animal blindado por ley. La medida estrella que afectará a todos los futuros propietarios es la obligatoriedad absoluta del microchip. Ningún animal podrá ser vendido, cedido o donado si no está correctamente identificado previamente.

Pero el cerco se estrecha especialmente sobre quienes se dedican a la cría. La Unión Europea prohíbe de manera taxativa la cría consanguínea entre familiares directos y veta cualquier cruce que resulte en híbridos con especies silvestres. El control será férreo: si una hembra ha sido sometida a dos cesáreas, quedará automáticamente excluida de cualquier proceso de reproducción futuro.

Nota importante: Los animales con rasgos físicos extremos o que hayan sufrido mutilaciones estéticas tendrán prohibida su participación en exposiciones, competiciones y eventos públicos. Es el fin de una estética impuesta que, a menudo, escondía graves problemas de salud.

Tu responsabilidad diaria según la nueva ley

La nueva regulación no se detiene en los criadores; aterriza directamente en el salón de tu casa. La ley establece exigencias claras para cualquier propietario, independientemente de si el animal es de raza o un compañero rescatado. La atención veterinaria deja de ser una opción para convertirse en una obligación legal bajo este nuevo reglamento.

¿Qué significa esto para tu día a día? Pues que el cuidado responsable pasará a ser vigilado. Debemos garantizar, por ley, agua fresca y limpia, alimentación adecuada y un alojamiento que cumpla con estándares mínimos de habitabilidad. El sedentarismo animal se combate con una medida directa: todos los perros deberán salir a pasear diariamente o tener acceso garantizado a una zona al aire libre desde las ocho semanas de vida.

¿Por qué este cambio ahora?

Europa ha decidido que el bienestar animal debe tener un lenguaje común. Hasta ahora, cada país navegaba con sus propias normas, lo que dificultaba el control del mercado y la lucha contra el abandono. Esta unificación busca poner fin a prácticas de dudosa ética que, durante décadas, han operado en una zona gris.

La realidad es que el entorno normativo cambia para proteger a quien no tiene voz. Aunque el 2028 pueda parecer lejano, la adaptación de los refugios, los comercios y, por supuesto, de las propias familias requerirá un período de ajuste importante. Es el momento de revisar si nuestra manera de cuidar a nuestro mejor amigo encaja con esta nueva hoja de ruta europea.

¿Estás preparado para este nuevo escenario de control y bienestar obligatorio? La ley está escrita y promete cambiar para siempre nuestra relación con ellos.