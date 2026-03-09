Els perros sienten celos cuando perciben una amenaza en su relación

Si alguna vez has sentido que tu perro te observa con ojos de reproche cuando acaricias a otro animal, no son imaginaciones tuyas. La ciencia ha hablado y, aunque durante años los expertos han debatido si los animales son capaces de sentir celos, una nueva investigación de la Universidad de San Diego pone sobre la mesa una realidad difícil de ignorar.

Más allá de lo que los profesionales definen técnicamente como competencia social por la atención, los datos revelan que nuestros compañeros peludos son expertos en proteger su vínculo con nosotros. La pregunta clave no es si sienten celos, sino qué están dispuestos a hacer cuando sienten que su posición privilegiada está en juego (sí, nosotros también hemos alucinado con las cifras).

El experimento que puso a prueba la lealtad

El estudio no dejó nada al azar. Los investigadores analizaron el comportamiento de 36 perros enfrentándolos a tres escenarios diferentes mientras sus dueños los ignoraban. Primero, interactuaron con un perro de peluche que emitía sonidos; luego, con una calabaza de Halloween (también sonora); y, finalmente, con la simple lectura de un cuento infantil.

Los resultados fueron reveladores: cuando el dueño prestaba atención al perro de peluche, el 80% de los perros reaccionó de forma activa. ¿Qué hacían? Se acercaban desesperados a sus dueños o los empujaban con insistencia para recuperar su cuota de afecto. En comparación, el interés por la calabaza o el libro fue prácticamente irrelevante.

El dato que pone los pelos de punta: Un 30% de los perros intentó interponerse físicamente entre el dueño y el peluche, mientras que un 25% llegó a mostrar agresividad directa contra el «intruso». Los animales no solo buscaban atención, buscaban romper el vínculo creado con el rival.

¿Por qué pasa realmente?

El veterinario Víctor Algra lo explica con contundencia: los celos en los perros son, en esencia, una respuesta instintiva para salvaguardar la relación con su humano de referencia. Es una forma de lealtad extrema que, a veces, se traduce en conductas que nos pueden parecer un error, pero que son pura protección de su ecosistema emocional.

Esta reacción demuestra que para ellos no somos solo proveedores de alimento, somos su pilar central. Cuando ven a otro «ser» (incluso un peluche) ocupando nuestro tiempo, su cerebro activa una señal de alerta. Es un comportamiento diseñado para evitar que se fracture esta conexión única que tanto valoran.

Más allá de los celos: un aviso a los propietarios

Este hallazgo nos obliga a replantearnos cómo gestionamos la atención que damos a nuestras mascotas cuando hay más animales en casa o cuando interactuamos con otros. La ciencia subraya que la competencia social es una realidad, y entenderla es la clave para evitar situaciones de estrés innecesario en el hogar.

¿Habías notado estos cambios de actitud en tu perro cuando te ve acariciando a otra mascota? La próxima vez que te ponga esa mirada, recuerda: no es solo un capricho, es su forma de decirte que eres su mundo entero.