Una cueva en Aragón revela claves del milenario misterio neandertal

El misterio de la desaparición neandertal nos ha perseguido durante siglos. Una pregunta fundamental que resuena aún hoy: ¿cómo se extinguieron nuestros primos evolutivos? Los científicos han buscado una respuesta casi con desesperación.

No te lo puedes perder Arqueólogos atónitos: Gigantes ancestrales en el arte aborigen

Ahora, un descubrimiento clave en Aragón podría desvelar parte de este secreto. Estamos a punto de entender un poco mejor el último capítulo de una especie fascinante. (Sí, nosotros también estamos impacientes).

Son nuestros antepasados más robustos, con una inteligencia y una adaptación que aún hoy nos fascina. Su extinción, hace unos 40.000 años, marca un punto de inflexión crítico en la historia humana.

Entender esta despedida no es solo mirar al pasado. Es comprender mejor quiénes somos, de dónde venimos y cómo las grandes transiciones modelan nuestro presente. (Nos afecta a todos, más de lo que pensamos).

La gran revelación: La Cueva de Aguilón P5

¿El foco de esta revolución científica? La Cueva de Aguilón P5, una auténtica joya escondida en la provincia de Zaragoza. Esta cavidad, situada a solo 60 kilómetros de la capital, en el término municipal de Aguilón, es mucho más que un agujero en la roca.

Este yacimiento, activo con excavaciones desde hace dieciséis años, es ahora mismo nuestra ventana más clara y prometedora a los últimos neandertales de la Cordillera Ibérica. (Un tesoro bajo nuestros pies).

Descubierta con una mezcla de esperanza e intuición en 2010, Aguilón P5 ha superado todas las expectativas. Los equipos, liderados por el catedrático de Prehistoria Carlos Mazo y la profesora Marta Alcolea, identificaron rápidamente su potencial inmenso. Desde entonces, ha proporcionado una avalancha de pruebas de ocupaciones neandertales del Paleolítico Medio.

Imaginemos: más de 10.000 restos óseos de animales, mezclados con herramientas líticas sofisticadas. Carlos Mazo lo confirmó: «ya se habían descubierto restos en una cueva cercana, así que decidimos realizar un sondeo en esta porque reunía notables condiciones de habitabilidad». Y no se equivocaron.

Nos lo dijeron: pronto aparecieron herramientas de piedra, restos de huesos quemados y sin quemar y carbones que nos dieron esta datación de hace 42.000 años.

La campaña de este verano ha permitido a los investigadores definir con precisión quirúrgica el área de ocupación, centrándose especialmente en la boca de la cavidad y datando los registros alrededor de los 40.000 años. Estas fechas son cruciales.

Se han recuperado herramientas líticas de una calidad impresionante: puntas, raederas, muescas y denticulados. Todas ellas, de tradición musteriense, fueron elaboradas con sílex de una calidad excepcional, con origen en afloramientos cercanos a Botorrita. (Una auténtica proeza técnica de la época).

Cada uno de estos materiales aporta datos cruciales sobre las estrategias de movilidad y aprovisionamiento de aquellas comunidades. Nos permiten reconstruir cómo se movían, cómo cazaban y, en definitiva, cómo vivían nuestros antepasados.

La clave de la transición

Aguilón P5 nos ofrece una oportunidad excepcional para entender el momento de la transición. No es solo estudiar el pasado; es descifrar el cambio más grande de la evolución humana reciente: el encuentro, o no, entre neandertales y los primeros Homo sapiens.

Carlos Mazo ha mantenido la hipótesis, que se ha ido corroborando con cada campaña, que Aguilón representa «uno de los últimos momentos de presencia neandertal en la Cordillera Ibérica». Esta tesis es lo que hace el yacimiento especialmente interesante.

El misterio de su extinción, que ha alimentado tantas teorías (competencia con el Homo sapiens, cambios climáticos repentinos, asimilación genética), ahora se mira con unos nuevos ojos. Mazo insiste: «se han argumentado muchas razones, pero ninguna definitiva».

La tendencia actual, cada vez con más fuerza entre la comunidad científica, sugiere algo inimaginable: que neandertales y humanos modernos, quizás, ni siquiera llegaron a verse las caras en la península. (Esto nos deja sin aliento).

El Futuro del misterio Neandertal

El «gran potencial científico» de Aguilón P5 es innegable. El yacimiento se sitúa ya como uno de los más prometedores del interior del noreste peninsular para investigar esta transición. Un laboratorio a cielo abierto para la prehistoria.

La profesora Marta Alcolea lo sintetiza perfectamente: «Cada nueva investigación nos permite reconstruir con mayor precisión cuándo vivieron, cómo se organizaron y vivieron y en qué ambientes desarrollaron su actividad». El conocimiento avanza rápido, y cada descubrimiento es un paso gigante.

Queda mucho trabajo por hacer. Muchos secretos aún bajo tierra, esperando ser revelados con cada palada. No perdamos la oportunidad de ser testigos de esta revolución científica que reescribe nuestra historia. (Una inversión en conocimiento que siempre vale la pena).

Has hecho una elección inteligente quedándote con nosotros. Comprender estos misterios antiguos es entender un poco mejor nuestro propio presente. ¿Qué otras verdades ocultas esperan su luz?