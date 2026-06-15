Tiene 4.500 metros cuadrados: la piscina natural más grande de España anuncia su apertura para junio

El verano ya está aquí y la búsqueda del lugar perfecto para refrescarse se ha convertido en la obsesión nacional de cada fin de semana. (Sí, nosotros también estamos cansados de buscar un hueco para la toalla en la playa).

Las piscinas municipales tradicionales están masificadas, huelen a cloro y los precios de las entradas no dejan de subir año tras año. Las familias buscan alternativas desesperadamente para huir del asfalto urbano sin tener que conducir durante horas hacia la costa.

Existe un paraíso acuático oculto en el interior de la península que rompe todos los récords de dimensiones y belleza natural. Un enorme oasis de agua cristalina que acaba de anunciar su fecha oficial de apertura para este mismo mes de junio.

El titán de agua dulce que revoluciona el turismo de interior

Hablamos de la impresionante piscina natural de Madregal, un complejo descomunal situado en el municipio de Villanueva de la Vera, en la provincia de Cáceres. Esta obra de la naturaleza y de la ingeniería rural se consolida oficialmente como la más grande de toda España.

Las dimensiones del recinto han dejado boquiabiertos a los expertos del sector turístico. El vaso principal cuenta con una superficie total de 4.500 metros cuadrados de lámina de agua, un espacio equivalente a casi cuatro piscinas olímpicas juntas.

El gran secreto de este lugar es que no utiliza ni una sola gota de productos químicos para su mantenimiento. El agua proviene directamente de la Garganta de Gualtaminos, alimentada por el deshielo puro de las cimas de la Sierra de Gredos.

El acceso a la zona de baño es completamente gratuito durante todo el verano. El ayuntamiento solo cobra una pequeña tasa de estacionamiento si decides dejar el coche en el aparcamiento vigilado oficial, un dato clave para evitar sorpresas de última hora.

Una infraestructura premium diseñada para el descanso total

La Confederación Hidrográfica del Tajo ha coordinado junto con el consistorio local una profunda remodelación del entorno para garantizar la máxima seguridad. Se han habilitado rutas de acceso accesible para personas con movilidad reducida y zonas específicas de chapoteo seguro para los niños.

El suelo del lecho se ha cubierto con arena fina de río para evitar las molestas caídas y resbalones con las piedras del fondo. Además, el recinto cuenta con una extensa pradera de césped natural sombreado por robles centenarios donde la temperatura baja hasta cinco grados respecto al asfalto.

Los servicios se completan con un equipo profesional de socorrismo de forma permanente y un restaurante con terraza que ofrece gastronomía local a precios muy competitivos. Todo está pensado para pasar la jornada completa sin necesidad de cargar con pesadas neveras portátiles.

¿Sabías que su ubicación esconde una ruta de cascadas secretas?

El viaje hasta este oasis extremeño guarda una recompensa extra para los amantes del senderismo y la fotografía de naturaleza. A pocos metros de la piscina principal nace un sendero señalizado que conduce de forma directa hacia el famoso Chorro de la Ventera.

Se trata de un salto de agua espectacular de más de ochenta metros de altura, considerado uno de los más altos de todo el sistema central. La combinación de microclima húmedo y vegetación frondosa genera un entorno que recuerda más a los paisajes de Galicia que al norte de Extremadura.

Esta conectividad con rutas verdes permite planificar un fin de semana completo de turismo activo. Puedes comenzar la mañana explorando los pozos secundarios de la garganta y terminar la tarde relajándote en las aguas tranquilas del recinto de Madregal.

El éxodo urbanita que ya colapsa las reservas rurales

La expectación por la apertura de este año es tan alta que las casas rurales de la comarca de La Vera ya rozan el noventa por ciento de ocupación para los próximos fines de semana. El turismo de agua dulce se ha convertido en el nuevo valor refugio para los habitantes de Madrid y Toledo.

La apertura de compuertas está programada para la tercera semana de junio, coincidiendo con el inicio oficial de las vacaciones escolares. Las autoridades locales recomiendan llegar antes de las diez de la mañana durante los sábados y domingos para evitar los colapsos en la carretera de acceso.

La piscina de Madregal demuestra que el interior peninsular tiene armas más que suficientes para competir con los destinos de playa tradicionales. La calidad del agua, la ausencia de salitre y el entorno boscoso son argumentos imbatibles para las olas de calor que se acercan.

La cuenta atrás para el primer chapuzón del verano ya ha comenzado en las oficinas de turismo de Cáceres. ¿Continuarás sufriendo las retenciones kilométricas para ir a la playa o estrenarás la piscina natural más impresionante del país?