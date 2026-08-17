Kant, filósofo de la Ilustración: «Premiar o castigar a un niño solo le hará buscar la recompensa»

Siempre buscamos la fórmula mágica para educar. Nos obsesiona que nuestros hijos se comporten bien, que hagan lo correcto. Querer lo mejor para ellos es instintivo, una parte esencial de ser padre o madre. Pero, ¿realmente estamos enfocando bien la cuestión?

¿Y si nuestras mejores intenciones estuvieran, de hecho, limitando su crecimiento? ¿Estamos cultivando una moral genuina o solo un comportamiento condicionado? Esta es la pregunta incómoda que ya se hacía una de las mentes más brillantes de la historia.

Immanuel Kant, el gran filósofo de la Ilustración, nos dejó una reflexión que hoy es más urgente que nunca. Su sabiduría se ha vuelto viral, resonando con los debates actuales sobre la educación y el desarrollo personal. (Y sí, nosotros también alucinamos de lo avanzado que era para su tiempo).

Su frase es un golpe de puño intelectual: «Si castigas a un niño por ser malo y lo premias por ser bueno, hará lo correcto solo por la recompensa». Esta idea simple, pero profunda, cuestiona la base de muchos sistemas educativos modernos.

La moral no es un premio

Para Kant, la verdadera moral no puede depender de ningún incentivo externo. No es un trato, ni un intercambio. Su ética, que revolucionó el pensamiento occidental, defiende que las acciones correctas deben surgir del deber intrínseco. Deben nacer de la convicción de que es lo que se debe hacer, independientemente del beneficio.

Cuando un niño (o un adulto) actúa bien solo para obtener una recompensa, o para evitar un castigo, su conducta no es moral. Es una simple reacción, un comportamiento condicionado. Estamos entrenando al niño a ser un ‘negociador’ de su bondad, no una persona éticamente formada. (Y esta es una lección imprescindible para todos).

La verdadera ética debe nacer de principios universales, no del interés individual. Haz lo correcto porque es correcto, no por lo que obtendrás.

El filósofo alemán defendía que la moralidad auténtica se origina en principios universales. No se trata de intereses particulares ni de conveniencias del momento. Hacer lo correcto debe ser una decisión consciente y autónoma, un acto de libertad. No puede ser una simple respuesta a estímulos como los premios o los elogios.

Esta visión es un desafío radical para nuestra comprensión de la educación. Kant nos advierte que educar exclusivamente mediante premios y castigos puede frenar el desarrollo natural de la moral. Estamos inculcando la idea de que el motor de nuestras acciones debe ser siempre el interés personal. Esto es un error latente que puede tener consecuencias a largo plazo.

Repensar las recompensas

Esto no significa, sin embargo, eliminar completamente los premios o las consecuencias. La cuestión es replantear su papel dentro de la educación de los niños. Se debe pensar bien cuándo son realmente necesarios y cuándo pueden ser contraproducentes. Debemos encontrar el equilibrio, y eso requiere un conocimiento profundo.

La clave del desarrollo es fomentar valores sólidos. Hablamos de responsabilidad, de empatía, de autonomía. El objetivo es que las personas actúen correctamente porque lo creen firmemente, porque sienten que es su deber. No porque haya un incentivo oculto esperándolos al final.

Hoy en día, muchos expertos en psicología y pedagogía coinciden con Kant. Cuestionan el uso excesivo de las recompensas en el ámbito educativo. Señalan que pueden generar dependencia, reducir la motivación intrínseca e incluso afectar la autoestima. Es una paradoja: queremos educar bien y, quizás, sin querer, estamos haciendo el efecto contrario.

La reflexión de Kant es un espejo. Nos obliga a mirar con claridad cómo educamos a nuestros hijos. Nos fuerza a cuestionar si estamos construyendo ciudadanos éticos o simplemente robots con un buen sistema de recompensa. Es hora de afrontar esta verdad incómoda.

El futuro de la ética es ahora

Esta es una reflexión imprescindible en un mundo donde los valores morales parecen a menudo desdibujados. Comencemos por la base: la educación de nuestros niños. El futuro de nuestra sociedad depende de esta decisión crucial.

Quizás es el momento de recuperar esta sabiduría de la Ilustración. De dejar de lado los premios fáciles y los castigos vacíos. De apostar por una educación que fomente la verdadera moral, aquella que nace de dentro. El tiempo para actuar es ahora mismo, antes de que este error se arraigue aún más.

Entender la perspectiva de Kant no es solo una cuestión de filosofía. Es una guía práctica para la vida, una herramienta para levantar personas más libres e íntegras. Una decisión inteligente que nos puede ahorrar muchos dolores de cabeza.