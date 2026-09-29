Esta comarca de Girona alberga 10 campanarios que quedaron a medio construir hace siglos

Imaginaos paseando por uno de esos pueblos idílicos de Girona, con sus casas de piedra y su iglesia en el centro, imponente. Todo parece perfecto, excepto por un detalle casi imperceptible, una anomalía que, una vez la ves, ya no puedes dejar de mirar. Es como si el tiempo se hubiera detenido en medio de una construcción, dejando un proyecto arquitectónico colgado, a medio hacer, para la eternidad.

Esta sensación de tiempo suspendido no es un error aislado ni una coincidencia puntual, sino una historia silenciada que se repite y que ahora os toca descubrir. Un secreto oculto durante siglos, que tiene un impacto más profundo en el paisaje de lo que os podéis imaginar. Preparaos para desvelar uno de los enigmas arquitectónicos más sorprendentes e imprescindibles de Cataluña.

Descubre la comarca con los campanarios inacabados

Estamos hablando del Baix Empordà, una joya de la provincia de Girona que alberga, según los datos, nada menos que una decena de campanarios que quedaron a medio construir. No son vestigios de guerras destruidas, sino de obras que simplemente no se terminaron. Torres planas, pilares que quedan al viento y remates que nunca llegaron a colocarse dibujan un mapa de arquitectura frustrada, de un legado que nos interpela y nos obliga a preguntarnos el porqué.

La singularidad de este fenómeno radica en su diversidad y persistencia en el tiempo. Esta colección de «finales abiertos» no responde a una moda arquitectónica (nada más lejos de la realidad) ni a una tradición local orquestada, sino a una suma de circunstancias históricas y económicas que truncaron proyectos ambiciosos. Podemos pensar en guerras, crisis o incluso cambios de rumbo político, que hicieron que las herramientas se guardaran sin volver a sacarse. Tal como resumió magistralmente la escritora Mar Camps en su obra «No vingueu al poble a reposar»: «Cada pueblo explica a su manera por qué no se han terminado los campanarios».

Las historias detrás de cada piedra

Cada campanario inacabado es un capítulo de un libro de historia que se cerró abruptamente. Pensad en la iglesia de Sant Genís de Torroella de Montgrí, una obra que comenzó en el siglo XIV y se alargó trescientos años hasta su consagración en 1609. Parecía que ya estaba todo, pero en el siglo XVIII se intentó levantar un nuevo campanario, y la ironía quiere que este, también, quedara incompleto. Es un testimonio doble de la perseverancia humana y de las fuerzas más grandes que pueden detener cualquier proyecto, por muy ambicioso que sea.

A pocos kilómetros, la Santa Maria d’Ullà nos muestra una historia similar, pero con un matiz diferente que nos golpea directamente el patrimonio. A finales del siglo XVIII, los canónigos impulsaron una iglesia nueva, lejos de las crecidas del Ter, un templo neoclásico de grandes dimensiones consagrado en 1804. El plan era ambicioso, con un campanario cuadrado que debía poner la guinda al pastel, pero entre las dificultades económicas que nunca nos abandonan y el estallido de la trágica Guerra del Francés en 1808, la obra se detuvo sin remedio. La torre quedó colgando, un recuerdo perpetuo de aquella época convulsa y de cómo los conflictos pueden frustrar los proyectos más brillantes.

¿Qué misterio esconde el Baix Empordà? Descubrir estos campanarios es como leer un libro de historia donde algunas páginas se han quedado en blanco. Nosotros también alucinamos con la resiliencia de nuestros antepasados y su capacidad de hacer de la necesidad una virtud.

El caso de Sant Julià i Santa Basilissa de Vulpellac, una iglesia fortificada del siglo XVI, es otro ejemplo fascinante de cómo la necesidad agudiza el ingenio. Aquí, los pilares que debían sostener un campanario de pared quedaron sin cerrar, a la vista de todos. Pero no dejaron que eso los detuviera: las campanas encontraron su solución definitiva colgadas directamente entre los grandes sillares superiores, como si el edificio mismo hubiera decidido apañarse con lo que tenía, con una adaptación que hoy nos parece casi poética. Es la prueba de que siempre hay una manera, aunque no sea la pensada originalmente.

La lista de campanarios interrumpidos continúa con ejemplos menos conocidos pero igualmente curiosos, como el de Sant Esteve de Canapost, un campanario románico del siglo XII que quedó inacabado, mostrando hoy lo que debía ser el inicio de una planta superior. O la Santa Susanna de Peralta, en el municipio de Forallac, donde la historia es doblemente intrigante: de la torre cuadrada solo queda la parte inferior, y ni siquiera los expertos tienen claro si se dejó a medias o una parte fue derribada posteriormente. (Esto nos hace pensar en nuestra propia historia, llena de pequeños errores que, con el tiempo, se convierten en parte de nuestra identidad colectiva y del paisaje.) La urgencia de hacer sonar las campanas fue cubierta con una espadaña románica añadida, una solución pragmática al problema.

Un patrimonio que nos define

Esta colección de «finales abiertos» hace del Baix Empordà un lugar absolutamente único. Lo que en su momento fue una interrupción o un proyecto frustrado, se ha convertido con los siglos en un elemento de identidad cultural, una capa adicional de narrativa y misterio que enriquece nuestro paisaje. Es la prueba palpable de que la historia no siempre se escribe con puntos finales, sino a menudo con puntos suspensivos que invitan a la reflexión y a una exploración más profunda. Es un secreto que, una vez revelado, cambia la manera en que percibimos toda una comarca.

No esperéis que estos tesoros ocultos se popularicen masivamente y pierdan su encanto genuino. La oportunidad de explorar estos testimonios históricos con la calma y la curiosidad que merecen es ahora, antes de que las rutas turísticas los conviertan en una parada obligatoria más, sin la atención detallada que merecen. Este es un truco exclusivo para descubrir el Baix Empordà desde una perspectiva totalmente diferente, más auténtica e íntima. Una experiencia imprescindible para cualquier amante de la historia y la arquitectura.

Acabar de leer este artículo no ha sido una casualidad; ha sido una decisión inteligente que os abre los ojos a una nueva manera de ver el mundo. Ahora tenéis las herramientas para mirar más allá de la apariencia, para desenterrar las historias que se esconden detrás de cada piedra y para entender que la belleza puede residir también en lo que, por mil razones, se quedó a medio hacer. ¿No es fascinante que lo que parecía un olvido ahora sea un reclamo único y un motivo de sorpresa constante?