El histórico palacio de Castilla y León que alojó a los Reyes Católicos sufre un derrumbe parcial

Uno de nuestros tesoros históricos, un testigo silencioso de siglos, ha perdido parte de su esencia. Las imágenes que nos llegan nos encogen el corazón (sí, nosotros también alucinamos). Lo que ha pasado hoy es una alerta roja para todos.

Pero atención, porque la historia detrás de este derrumbe esconde un detalle que os hará pensar. No es un hecho aislado, sino el desenlace que ya se intuía. Prepárense para descubrir lo que realmente está en juego.

La historia se derrumba en Castilla y León

Lo que ha sufrido un derrumbe parcial es ni más ni menos que el Palacio de los Hurtado de Mendoza. Este martes, los vecinos de Almazán, en Soria, se despertaron con la triste noticia. La fachada norte de este emblema local ha cedido.

Hablamos de un lugar declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en el año 1991. El derrumbe ha afectado aproximadamente un tercio de la fachada que da al río Duero. Es una pérdida patrimonial irreparable, nuestro patrimonio se está desmoronando.

La planta superior, con su artesonado y cinco de los once arcos, se ha desplomado. Piedra, madera y otros materiales han acabado esparcidos por la ladera, algunos llegando hasta la ronda del Duero. La carretera CL-116A sigue parcialmente cortada. (Sí, es la gravedad de la situación).

Un palacio con la historia de los Reyes Católicos

Este palacio, también conocido como el Palacio de los Condes de Altamira, es una joya de la arquitectura señorial. Su construcción data de finales del siglo XV, impulsada por Pedro González de Mendoza y Luna.

Su relevancia histórica es imprescindible. Llegó a acoger a los Reyes Católicos durante sus estancias en Almazán. Imaginemos la trascendencia de estas paredes, testigos de decisiones que marcaron el futuro de nuestro país.

La zona norte, precisamente la parte afectada, era una de las más antiguas y originales. Conservaba una galería tardogótica de arcos y unas vistas privilegiadas al Duero. En el siglo XVI, se amplió el edificio con la fachada principal, de estilo renacentista.

Nuestro patrimonio es frágil. Las alertas no se pueden ignorar si queremos conservar nuestra historia para las futuras generaciones.

Esta parte destaca por el escudo de armas de la familia Hurtado de Mendoza. El palacio forma un ángulo con la Iglesia de San Miguel, configurando el corazón histórico de la localidad. Es un punto clave para entender nuestra herencia.

La advertencia que nadie escuchó

Ahora viene lo que realmente nos debe hacer reflexionar: este derrumbe era totalmente previsible. El alcalde de Almazán ya lo ha lamentado, calificando la situación de «previsible». (Nuestro corazón se parte en pedazos).

La Junta de Castilla y León señala directamente a los propietarios como responsables de la conservación. Descartan la expropiación, pero recuerdan su deber. Pero atención, porque la cronología es escalofriante.

En agosto de 2024 (sí, hace solo un año, si lo leemos desde ahora, el 2025), un informe técnico ya advertía de un «colapso inminente». Los propietarios realizaron una actuación de urgencia para consolidar el muro. Pero Patrimonio avisó: era una medida provisional.

Se necesitaba una solución definitiva. Y ahora, aquí lo tenemos. La tragedia de un derrumbe que podía haberse evitado. La fragilidad de un BIC es hoy más evidente que nunca.

¿Qué pasa con nuestro patrimonio?

Este incidente nos pone frente a un espejo. La conservación de nuestro patrimonio histórico no puede depender solo de voluntades individuales o de medidas provisionales. Es una cuestión colectiva, una responsabilidad compartida.

El riesgo de nuevos desprendimientos es real y constante. Las autoridades están tomando medidas urgentes para asegurar las partes que quedan en pie. Pero el daño ya está hecho. Un trozo de nuestra memoria se ha esfumado.

Nos recuerda que hay muchos otros tesoros en situación similar. ¿Cuántos informes más hay que alertan de peligros inminentes? ¿Cuántas más joyas arquitectónicas podrían ser las siguientes? (Es una pregunta que debería quitarnos el sueño).

La validación final es clara: leer esto no es solo una curiosidad. Es una advertencia. Es el recordatorio de que nuestro pasado es presente, y depende de nosotros que no se convierta solo en ruinas.