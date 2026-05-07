Arqueólogos hallan el mayor tesoro de la Humanidad: una de las siete maravillas del mundo Antiguo en el fondo del mar

Hay descubrimientos que no llegan con ruido, sino con una luz extraña, casi antigua. Bajo el azul profundo del Mediterráneo, entre la arena, la sal y el olvido, una parte de la historia ha vuelto a emerger como si el mar la hubiera guardado hasta ahora.

El tesoro sumergido que devuelve una de las grandes maravillas del mundo antiguo

Unos restos encontrados frente a la costa egipcia reabren el misterio de una construcción legendaria que durante siglos guió a los navegantes.

Durante generaciones, las Siete Maravillas del Mundo Antiguo han vivido a medio camino entre la historia y la leyenda. De algunas quedan ruinas, de otras solo descripciones, grabados y relatos escritos por viajeros que las vieron cuando aún dominaban el horizonte.

Pero este mayo de 2026, la arqueología submarina ha vuelto a sacudir ese imaginario. En la costa de Egipto, un equipo de expertos ha localizado y recuperado grandes bloques de piedra que podrían corresponder a una parte esencial del Faro de Alejandría, una de las construcciones más célebres de la antigüedad.

Restos de las monumentales puertas del Faro de Alejandría

El gigante que dormía bajo las olas

El hallazgo no es solo un conjunto de piedras antiguas. Es una conexión física con un mundo que parecía borrado por los terremotos, el tiempo y la fuerza del mar. Durante meses, los investigadores han trabajado con sonares, escáneres y robots submarinos capaces de operar en condiciones extremas.

Entre los restos localizados hay bloques de granito de grandes dimensiones, algunos de más de 40 toneladas, con encajes y marcas que apuntan a una arquitectura de una precisión extraordinaria. También se han identificado inscripciones que podrían aportar nueva información sobre la construcción y el uso del faro.

El reto, ahora, es conservarlas. Después de siglos bajo el agua, estas piezas no pueden simplemente salir a la superficie y exponerse. La salinidad del mar las ha impregnado, y cualquier cambio brusco podría dañarlas. La restauración será lenta, delicada y casi quirúrgica.

Una torre que cambió la manera de navegar

El Faro de Alejandría no era solo una torre alta junto al mar. Era una obra de ingeniería pensada para orientar, advertir y proteger. Las crónicas antiguas describen un sistema de luz visible desde decenas de kilómetros, probablemente reforzado con espejos de bronce pulido.

Si los nuevos análisis confirman las hipótesis iniciales, el faro podría haber sido más alto de lo que se creía hasta ahora, con una estructura que habría rozado los 140 metros. Para los navegantes de la época, ver aquella silueta blanca emergiendo del horizonte debió ser una experiencia difícil de olvidar.

Recreación del Faro de Alejandría generada con IA

También se han documentado elementos que ayudan a entender mejor su resistencia. Los ingenieros antiguos habrían utilizado materiales y sistemas de unión pensados para absorber movimientos y soportar sacudidas. A pesar de esto, los terremotos que golpearon Alejandría a lo largo de los siglos acabarían condenando la construcción al fondo del mar.

El misterio de la luz y del combustible

Una de las grandes preguntas sobre el Faro de Alejandría siempre ha sido cómo se mantenía en funcionamiento una luz tan potente en la cima de una estructura tan elevada. Los restos recuperados podrían ofrecer pistas sobre posibles canales internos y sistemas de subida de combustible.

Este detalle convertiría el faro en algo más que un monumento. Sería una máquina compleja, un dispositivo de señalización marítima que combinaba arquitectura, logística y conocimiento técnico. Una pieza clave para entender cómo Alejandría llegó a ser uno de los grandes centros del mundo antiguo.

La procedencia de algunos materiales también habla de aquella ciudad abierta al Mediterráneo. Maderas, piedras y recursos llegaban de puertos lejanos, en una red comercial que conectaba Egipto con otras costas del mundo conocido.

Alejandría vuelve a mirar al mar

El descubrimiento ha reactivado el interés por el patrimonio sumergido de Alejandría. Bajo el lodo y las aguas del puerto podrían quedar aún restos de palacios, templos y estructuras vinculadas a algunos de los nombres más poderosos de la historia mediterránea.

Por eso, el acceso a la zona del hallazgo se ha restringido y se trabaja con medidas de protección especiales. No se trata solo de evitar expolios, sino de preservar un yacimiento frágil, extenso y aún lleno de incógnitas.

El tiempo, la sal y la memoria

La recuperación de estas piezas será larga. El proceso de desalinización puede durar años, y cada fragmento deberá ser estabilizado antes de poder estudiarse o mostrarse al público. En arqueología submarina, sacar una pieza del mar es solo el primer paso.

Lo que emociona de este hallazgo no es solo su grandeza, sino su fragilidad. Durante más de un milenio, el faro fue una presencia real para miles de marineros. Después, desapareció bajo las olas. Ahora vuelve, no como una torre entera, sino como un conjunto de fragmentos capaces de contar una historia inmensa.

Quizás es eso lo que más impresiona: imaginar la mano de un buzo tocando por primera vez una piedra que hacía siglos que nadie veía. Arriba, el mar continúa moviéndose como siempre. Abajo, la historia aún guarda cosas que no sabíamos que estábamos esperando.