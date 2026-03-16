Un minuto de noche en pleno día: el fenómeno que oscurecerá Cataluña

Hemos estado décadas mirando al cielo con cierta envidia astronómica, conformándonos con ver tan solo una parte del Sol tapada por la Luna. La última vez que la península Ibérica vivió un eclipse total fue en 1912, una eternidad en términos de observación científica. Pero la espera llega a su fin: el ciclo astronómico ha cambiado y España se convertirá en el epicentro mundial de los eclipses entre 2026 y 2028.

No hablamos de un fenómeno menor. Un eclipse solar total sucede cuando nuestro satélite se interpone de forma exacta entre la Tierra y el Sol, proyectando una sombra que transforma el día en noche. Es una experiencia sensorial que altera la temperatura, el comportamiento de la fauna y, sobre todo, la percepción del tiempo de quienes tienen la suerte de estar en la franja de totalidad.

La gran cita: 12 de agosto de 2026

Marca esta fecha en rojo: 12 de agosto de 2026. Por la tarde, una franja de oscuridad de aproximadamente 290 kilómetros de ancho cruzará la península de noroeste a sureste. Gracias a que el fenómeno ocurre en pleno verano, las probabilidades de disfrutar de cielos despejados son excepcionalmente altas en gran parte de nuestra geografía.

La trayectoria de la sombra es ambiciosa. El eclipse tocará tierra en el noreste de Galicia y se desplazará atravesando Asturias, Cantabria, Castilla y León, el noreste de Madrid, el País Vasco, Navarra, La Rioja, el sureste de Aragón, el sur de Cataluña y el norte del País Valenciano, para finalizar su recorrido en las Islas Baleares. Ciudades como La Coruña, Gijón, Oviedo, Santander, Valladolid, Zaragoza, Valencia, Castellón y Tarragona entrarán en el selecto club de la totalidad.

La duración de este momento mágico oscilará entre un minuto y 50 segundos en la línea central, reduciéndose a pocos segundos conforme nos alejamos hacia los límites norte o sur de la franja de totalidad. Es un baile cósmico de precisión milimétrica.

La revancha de 2027: El eclipse de los 6 minutos

Si la agenda te impide disfrutar del evento de 2026, el calendario te ofrece una oportunidad inmejorable justo un año después. El 2 de agosto de 2027, otro eclipse total volverá a cruzar la península, esta vez enfocándose en el extremo sur. La franja de totalidad atravesará el estrecho de Gibraltar de oeste a este, cubriendo ciudades como Cádiz, Málaga, Ceuta y Melilla.

Este evento será aún más espectacular por su duración. Mientras que en 2026 la oscuridad será breve, en 2027 la totalidad será mucho más prolongada. Ceuta, por ejemplo, podrá disfrutar del fenómeno durante unos impresionantes 4 minutos y 48 segundos. Es un evento que, a nivel global, está catalogado como uno de los eclipses más largos del siglo.

2028: El anillo de fuego llega a la península

Para cerrar este ciclo astronómico sin precedentes, el 26 de enero de 2028 viviremos un eclipse anular, el famoso «anillo de fuego». A diferencia de los anteriores, en este caso la Luna no logra cubrir el disco solar por completo debido a su distancia respecto a la Tierra, creando un halo brillante y espectacular alrededor de su silueta oscura.

La franja de anularidad cruzará el país desde el suroeste hacia el noreste justo antes de la puesta de Sol. Los habitantes de Sevilla, Málaga, Murcia y Valencia podrán observar la fase anular completa. Es vital recordar que, en este tipo de eclipses, la protección ocular es imprescindible en todo momento, ya que el Sol nunca llega a quedar oculto por completo, manteniendo una intensidad lumínica dañina para la retina.

Estamos ante un momento histórico. Durante estos tres años, España será el mejor observatorio natural del planeta. La combinación de una meteorología favorable y la frecuencia de estos eventos convierte este período en una oportunidad única para la ciencia, el turismo astronómico y, simplemente, para volver a maravillarnos con el movimiento de los astros.