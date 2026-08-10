Un estudio radical sacude los fundamentos de la ciencia: la vida en la Tierra surgió en dos ocasiones

Durante generaciones, la ciencia ha creído en una historia que nos resulta familiar. Una sola chispa inicial, un ancestro común que dio origen a toda la vida conocida. Pero ahora, un nuevo estudio acaba de dinamitar esta idea.

Y lo que nos revela podría cambiar para siempre nuestra visión de cómo la vida comenzó en nuestro propio planeta. (Sí, nosotros también alucinamos con la implicación de esto).

Imaginen un universo donde lo que creíamos la base de todo, el origen único, simplemente no fue así. Este hallazgo no es una simple anécdota; es una sacudida tectónica que afecta directamente la comprensión de lo que somos.

Este conocimiento es imprescindible para cualquiera que quiera entender los secretos más profundos de la biología. ¿Por qué hay esta división evolutiva tan marcada entre las bacterias y las arqueas? Esta es la solución.

el secreto revelado: dos chispas de vida

Un estudio radical, publicado en la prestigiosa revista Science Advances, cuestiona el dogma de un origen único. La hipótesis es, literalmente, revolucionaria. (Lo diremos alto y claro para que lo entiendan bien).

El paso crucial de la materia inerte hacia la vida libre no fue un evento aislado. Sucedió mediante dos procesos totalmente independientes. Esto es un cambio de paradigma.

Durante décadas, la comunidad científica defendió que todos los seres vivos derivaban de un mismo tronco. Un ancestro común que se diversificó tras adquirir la capacidad metabólica. Nuestra historia estaba incompleta.

Ahora, biólogos de la Universidad Heinrich Heine de Düsseldorf han desenterrado patrones desconocidos. Analizaron las reacciones primarias en las zonas más profundas de la Tierra. Y lo que vieron los dejó sin palabras.

Sus conclusiones son contundentes: los mecanismos químicos basales de la existencia surgieron dos veces. En un entorno primordial increíblemente activo. Un descubrimiento que lo cambia todo.

La sorpresa es que los enzimas que catalizan estas reacciones no se conservan a través de la brecha evolutiva que separa las bacterias y las arqueas.

cómo ocurrió: el sándwich de la creación

Los científicos centraron su atención en los entornos extremófilos. Pensemos en las fuentes hidrotermales submarinas, llenas de minerales que actuaban como motores catalíticos inorgánicos. Allí residía el truco.

Esos escenarios primitivos fueron la cuna perfecta. Facilitaron que compuestos sencillos, como el dióxido de carbono, el hidrógeno y el amoníaco, se transformaran. Lo hicieron en biomoléculas sin necesidad de proteínas.

Las protocélulas iniciales dependían directamente de este entorno químico para sostener sus procesos básicos. Solo lograban la mitad de las reacciones metabólicas esenciales. No eran autónomas del todo, aún.

Pero, la complejidad química fue aumentando dentro de estos sistemas primarios. Los linajes en desarrollo comenzaron a confeccionar sus propias herramientas orgánicas. La evolución no se detiene.

La transición decisiva hacia una autonomía celular real ocurrió de manera separada. Solo cuando cada grupo sintetizó enzimas específicas para reemplazar los catalizadores metálicos externos. Esto es clave.

William Martin, biólogo del equipo investigador, nos lo aclaró. «La sorpresa es que los enzimas que catalizan estas reacciones no se conservan a través de la brecha evolutiva que separa las bacterias y las arqueas.» Un error de concepto que ahora se corrige.

la prueba definitiva: genes que hablan

El trabajo de análisis genómico fue la validación final. Reveló que las estructuras enzimáticas de los dos dominios biológicos difieren drásticamente. A pesar de realizar la misma tarea catalítica. Esto no es casualidad.

Según los autores del informe, ambos grupos resolvieron los mismos problemas bioquímicos. Lo hicieron mediante invenciones paralelas, tras haberse separado. Una auténtica prueba de la doble génesis.

«Los nuevos datos solo dejan una conclusión», sentenció William Martin. «Los linajes bacterianos y de arqueas hicieron la transición al estado de vida libre de forma independiente. Solo las células de vida libre están vivas». Esto es un golpe al estómago de la antigua teoría.

Esta diferenciación fundamental altera sustancialmente el esquema clásico del árbol de la biología terrestre. El tronco único ancestral es sustituido ahora por dos raíces principales. Nuestra comprensión de la vida cambia.

La investigadora Natalia Mrnjavac enfatizó esta idea. «Estas invenciones paralelas podrían haber allanado el camino para la emergencia independiente de bacterias y arqueas de vida libre». Es un punto de inflexión.

la energía oculta: un descubrimiento sin precedentes

Otro de los enigmas resueltos por este grupo de científicos concierne a un misterio fundamental. ¿Cómo obtenían energía metabólica las moléculas iniciales sin la presencia de la molécula ATP? Un auténtico secreto oculto.

Durante la investigación, descubrieron el fosfito. Un elemento abundante en los sistemas hidrotermales antiguos. Actuaba como un sustituto altamente eficiente. Una solución energética definitiva en un mundo primigenio.

Combinado con paladio en un medio acuoso, este compuesto logró activar reacciones de fosforilación. Durante la noche y sin necesitar ningún tipo de enzima proteica. Es una revelación que simplifica el inicio de la vida.

«Cuando hacemos reaccionar fosfito, una forma de fósforo que ocurre naturalmente en las fuentes hidrotermales, con compuestos orgánicos, obtenemos reacciones de fosforilación metabólica de la noche a la mañana en agua», explicó Manon Schlikker. Un hallazgo viral.

«El fosfito y el paladio reemplazan el ATP y los enzimas; es increíble y hace que la evolución temprana sea mucho más fácil de comprender». La ciencia, una vez más, nos sorprende con su sencillez oculta.

nuestro mundo ya no es el mismo

Estamos ante una verdad que resonará durante décadas. «Estamos ante un origen del código genético, pero dos orígenes de la vida», sentenció William Martin. Esta frase encapsula la magnitud del descubrimiento.

La visión clásica de la vida en la Tierra ya es historia. Hemos pasado de tener un tronco común a dos raíces profundas e independientes. Esto no es solo un estudio; es una nueva filosofía de la existencia.

Está claro que nuestro conocimiento evoluciona constantemente. Y con artículos como este, tú te sitúas a la vanguardia del entendimiento. ¿Sabías que la vida podría haber tenido dos génesis?