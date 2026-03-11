Encuentran en Australia los cristales más antiguos del mundo: así ayudan a explicar el origen de la Tierra

Todo lo que pensabas saber sobre la formación de la Tierra podría estar a punto de cambiar. Un grupo de científicos acaba de desenterrar en Jack Hills, Australia, unos cristales de zircón que funcionan como una auténtica cápsula del tiempo geológica.

No son piedras normales. Estos diminutos fragmentos esconden la historia de un planeta que, contra todo pronóstico, ya estaba en movimiento mucho antes de lo que dictaban los libros de texto. (Sí, nosotros también nos hemos quedado de piedra al conocer la cifra).

3.300 millones de años bajo la lupa

El equipo liderado por el geólogo Shane Houchin, del prestigioso California Institute of Technology, ha sometido estos minerales a un examen de rayos X en el Advanced Photon Source de Chicago. El resultado ha dejado a la comunidad científica en shock.

Estos cristales revelan que la corteza terrestre ya experimentaba el movimiento de placas tectónicas hace más de 3.300 millones de años. Esto significa que la maquinaria que hoy regula nuestro clima y recicla los elementos esenciales para la vida ya estaba en marcha cuando el planeta apenas era un recién nacido.

La clave está en el oxígeno: los bordes de estos cristales muestran niveles de oxidación mucho más altos de lo esperado, sugiriendo una atmósfera primitiva sorprendentemente propicia para la vida.

El rompecabezas químico de la Tierra primitiva

¿Por qué es esto tan importante? Porque la química de estos circones nos cuenta cómo interactuaba la litosfera con la atmósfera original. Al formarse a partir de magma, estos cristales actúan como sensores naturales que detectaron gases volcánicos y niveles de oxígeno que, hasta hoy, considerábamos imposibles en estas etapas tan tempranas.

Aunque expertos como Simon Turner o Hugh O’Neill piden cautela y sugieren que ciertos comportamientos de los gases magmáticos podrían estar detrás de estas lecturas, la evidencia es contundente: algo muy grande estaba pasando bajo nuestros pies hace miles de millones de años.

Una historia de presión y movimiento

El análisis ha permitido reconstruir cómo cambiaban las condiciones del planeta. Mientras que los cristales más antiguos del eón Hadià nos hablan de una superficie infernal, caliente y volátil, los hallazgos de hace 3.300 millones de años muestran algo diferente: el inicio de la subducción.

Estos minerales cristalizaron a presiones mucho mayores, indicando que fragmentos de la corteza ya estaban siendo transportados hacia el interior del planeta. Es el mismo mecanismo que hoy mueve los continentes y genera terremotos, pero funcionando a un nivel primitivo que estableció las bases de nuestra existencia actual.

¿Es posible que la vida comenzara a gestarse mucho antes de lo previsto? La ciencia está cada vez más cerca de confirmar que nuestro planeta no fue un caos estático, sino un laboratorio dinámico que se preparó para nosotros desde el primer segundo. La historia de la Tierra es, sin duda, el thriller más largo y fascinante jamás contado.