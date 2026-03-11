Descubrimiento histórico: científicos hallan un tiburón de 399 años nacido en 1627

Imagina un animal que comenzó a nadar cuando el mundo aún estaba sumido en los primeros años de la era colonial. No es ciencia-ficción. Investigadores han confirmado la existencia de un tiburón de Groenlandia que, según los análisis, habría nacido aproximadamente en 1627.

Con casi 400 años a sus espaldas, este ejemplar no solo es un superviviente nato, sino que ostenta el título de ser uno de los vertebrados más longevos jamás registrados en la historia de nuestro planeta. (Sí, nosotros también hemos tenido que leerlo dos veces para creerlo).

La ciencia detrás de la inmortalidad biológica

¿Cómo se puede calcular la edad exacta de un gigante de las profundidades? Todo comenzó con un estudio publicado en la prestigiosa revista Science. El equipo analizó 28 ejemplares capturados de forma incidental, utilizando una técnica fascinante: la datación por radiocarbono en los lentes oculares.

Este tejido es una cápsula del tiempo perfecta porque no se regenera desde el nacimiento. Al compararlo con los niveles históricos de carbono, los científicos descubrieron que la edad media de estos tiburones ronda los 272 años, pero el más grande —de más de 5 metros— se lleva el récord absoluto con estos 399 años de vida.

¿Por qué viven tanto? El secreto está en la lentitud

El ritmo de vida de esta especie es lo opuesto al nuestro. Mientras nosotros vivimos acelerados, el tiburón de Groenlandia ha encontrado el truco para engañar al tiempo. Su clave es un crecimiento extremadamente lento: apenas un centímetro al año.

Además, su madurez sexual es un proceso que requiere paciencia extrema, ya que no la alcanzan hasta los 150 años. Su metabolismo, adaptado a temperaturas gélidas cercanas a la congelación en profundidades de hasta 2.000 metros, parece ser el motor de esta resistencia sobrehumana contra el envejecimiento.

Los investigadores apuntan que estos animales poseen mecanismos genéticos únicos para reparar su ADN. Es una maquinaria biológica diseñada para durar siglos, algo que la ciencia actual aún intenta desentrañar por completo.

Un gigante silencioso en peligro

A pesar de sus 7 metros de longitud y más de 1.000 kilos de peso, este depredador se desplaza a una velocidad pausada, inferior a los 2 km/h. Es un habitante de las sombras que se alimenta de lo que encuentra a su paso, desde peces hasta restos orgánicos que caen a las profundidades.

Sin embargo, ni siquiera vivir cuatro siglos te hace invulnerable. La pesca incidental, el imparable cambio climático y la contaminación en el Ártico amenazan hoy a este anciano de los mares. Estamos ante una criatura que ha visto pasar siglos de historia humana, mientras él, en la tranquilidad abisal, simplemente continuaba nadando.