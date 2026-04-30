Samuel Gershman, investigador de Harvard: «Las células individuales pueden implementar algoritmos de aprendizaje no triviales»

Olvida todo lo que creías saber sobre la inteligencia. Siempre nos han dicho que para pensar, razonar o elegir, se necesita un cerebro cargado de neuronas. Error. La naturaleza acaba de darnos una bofetada de humildad a través de un ser que ni siquiera puedes ver a simple vista.

Hablamos del Stentor roeselii, un organismo unicelular con una curiosa forma de trompeta que está dejando a los científicos de Harvard en estado de shock. Este pequeño gigante del mundo microscópico ha demostrado que es capaz de «cambiar de opinión» y ejecutar estrategias de supervivencia que envidiaría cualquier animal complejo. (Sí, una sola célula tiene más criterio que algunos conocidos).

El fin del neuromito: Inteligencia sin neuronas

Durante décadas, la ciencia oficial dio por hecho que la plasticidad conductual era un lujo reservado a criaturas con sistema nervioso. Sin embargo, este protozoo ha venido a dinamitar este dogma. No tiene cerebro, no tiene nervios, pero tiene un plan A, un plan B y un plan C.

Investigadores de la Escuela de Medicina de Harvard se propusieron replicar un experimento de hace más de un siglo que nadie acababa de creerse. Al molestar al Stentor con un rayo de partículas irritantes, el organismo no reaccionó como un simple autómata. Lo que ocurrió después es lo que los expertos llaman una jerarquía de decisiones.

La verdadera inteligencia no reside en tener neuronas, sino en la capacidad de evaluar el entorno y rectificar antes de que sea demasiado tarde para el organismo.

La estrategia de la trompeta: ¿Cómo nos humilla este ser?

Cuando el Stentor recibe un estímulo desagradable, no se limita a un reflejo mecánico. Despliega un menú de respuestas perfectamente ordenadas. Primero, se inclina suavemente para esquivar la molestia. Si eso no funciona, utiliza sus cilios (unos pelos microscópicos) para intentar desviar las partículas.

Pero lo fascinante viene ahora. Si el irritante persiste, el microorganismo se contrae violentamente hacia su base. Y si nada de lo anterior da resultado, toma la decisión definitiva: se desprende de su anclaje y huye nadando a un lugar mejor. (Nosotros haríamos exactamente lo mismo frente a un vecino ruidoso, ¿verdad?).

Este comportamiento demuestra que el Stentor posee una especie de memoria de trabajo. Sabe lo que ha intentado antes y, al ver que falla, elige una opción más drástica. No es una reacción química ciega; es un superviviente evaluando su suerte en tiempo real.

¿Por qué esto debería importarte hoy?

Este hallazgo no es solo una curiosidad para biólogos encerrados en un laboratorio. Cambia por completo nuestra comprensión de la vida primitiva y de cómo se originó el pensamiento. Si una sola célula puede «decidir», la capacidad de aprender y gestionar información está grabada en la misma estructura biológica, no solo en la materia gris.

Para nuestro bolsillo intelectual, esto significa que la inteligencia biológica es mucho más barata y eficiente de lo que sospechábamos. Abre la puerta a entender enfermedades donde la comunicación celular falla o incluso a diseñar una Inteligencia Artificial basada en modelos celulares más sencillos y potentes.

La advertencia de la naturaleza

El Stentor roeselii lleva millones de años viviendo en los estanques, haciendo su vida sin necesidad de un cráneo que lo proteja. Mientras nosotros nos complicamos con procesos cognitivos infinitos, él simplemente elige y actúa. Es la eficiencia máxima de la evolución.

La próxima vez que te sientas bloqueado ante una decisión, recuerda a este ser con forma de trompeta. A veces, para sobrevivir, solo necesitas saber cuándo inclinarte, cuándo contraerte y cuándo, simplemente, cambiar de barrio.

¿Seguiremos pensando que somos los únicos seres inteligentes del planeta después de ver esto?