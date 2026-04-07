Retorno a la Tierra: el récord de Artemis II que ha dejado a la NASA sin palabras

La humanidad acaba de escribir un nuevo capítulo de oro en los libros de historia. Después de seis días de tensión y fascinación absoluta, los astronautas de la misión Artemis II han iniciado el viaje de regreso a casa.

No es un retorno cualquiera. La nave Orion deja atrás la órbita lunar después de haber completado una fase crítica que nos ha mantenido en suspenso: la conquista visual de la cara oculta de la Luna.

Lo que hemos visto en las últimas horas no son solo fotos. Son pruebas irrefutables de que la ingeniería moderna ha superado límites que creíamos intocables desde la era de las misiones Apolo. (Prepárense, porque las cifras son vertiginosas).

El récord que pulveriza la historia espacial

La misión ha confirmado un dato que ya es oficial y absolutamente abrumador. Artemis II ha alcanzado una distancia de 406.778 kilómetros de la Tierra.

Nunca antes un ser humano había estado tan lejos de nuestro planeta «azul». Este hito marca el punto máximo de la inyección translunar, situando a la tripulación en un vacío donde nadie había navegado con tanta precisión.

Los controladores de vuelo en Houston han confirmado que la trayectoria es tan perfecta que incluso se ha cancelado una maniobra de corrección prevista para este lunes. La nave Orion vuela con una exactitud milimétrica hacia el océano.

La vida a bordo: rutinas en el espacio profundo

Gracias a la conexión constante, hemos podido ver el lado más humano de esta aventura tecnológica. Christina Koch, una de las protagonistas, ha sido fotografiada disfrutando de un momento de lectura.

A pesar de la magnitud de la misión, el cuerpo humano exige normalidad. Los astronautas deben cumplir estrictamente con ocho horas de sueño y sesiones de ejercicio físico para combatir los efectos de la falta de gravedad.

Incluso hay espacio para la higiene cotidiana. El canadiense Jeremy Hansen nos ha dejado una de las imágenes más curiosas de la semana: afeitándose en pleno espacio profundo, como si estuviera en el baño de su casa.

Imágenes que cortan la respiración

El comandante Reid Weisman ha capturado instantáneas que ya forman parte del archivo definitivo de la NASA. En una de ellas, se aprecian dos auroras boreales y el reflejo del Sol eclipsado por la Tierra.

Por su parte, el piloto Víctor Glover ha trabajado intensamente con cámaras de alta resolución para documentar el lado desconocido de la Luna. Son momentos de «silencio radiofónico» que duran 40 minutos cuando cruzan la zona sin cobertura.

Durante este trayecto, la tripulación estuvo totalmente aislada, observando una geografía lunar que el ojo humano directo casi no conoce. «Es muy hermosa», fue lo único que pudo articular Koch al recuperar la señal.

Tecnología punta en cada costura

El éxito de este viaje no solo reside en la nave, sino en los trajes naranjas de última generación. Estos equipos cuentan con presurización automática y sistemas de control térmico avanzados para proteger a los astronautas en los momentos más críticos.

La seguridad ha sido la prioridad absoluta de la NASA en esta fase de retorno. Aunque esta vez no habrá alunizaje, el éxito de Artemis II es el puente necesario para que la próxima misión sí toque suelo lunar.

La nave Orion se dirige ahora hacia una reentrada atmosférica que pondrá a prueba sus escudos térmicos. Es el tramo final de un viaje que ha cambiado para siempre nuestra relación con el cosmos.

Han sido testigos de un momento único. El récord de los 406.778 kilómetros es solo el principio de una nueva era en la que la Luna dejará de ser un destino lejano para convertirse en nuestro próximo hogar.

¿Te imaginas ser el próximo en mirar la Tierra desde esta distancia infinita? El viaje de retorno ha comenzado, pero la exploración apenas acaba de arrancar.