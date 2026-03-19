Recuperan una batería de 1901 que se carga en segundos y dura 30 años

Dice el dicho que no hay nada más nuevo que lo que ya se ha olvidado. Un grupo de científicos, con la Universidad de California a la cabeza, acaba de rescatar del cajón de la historia un invento de 1901 que podría cargarse el monopolio del litio: la batería de níquel y hierro de Thomas Edison.

Este prototipo, que el inventor de la bombilla diseñó hace más de un siglo para los primeros coches eléctricos, ha sido inyectado con nanotecnología de última generación. ¿El resultado? Una bestia energética que se carga en cuestión de segundos y que promete una vida útil casi eterna. (Sí, has leído bien: podríamos estar ante la batería que no muere nunca).

El sueño de Edison, mejorado por la ciencia moderna

A principios del siglo XX, los coches eléctricos dominaban las carreteras de Estados Unidos, pero las baterías de aquella época eran desesperadamente lentas de cargar. Esto hizo que el motor de combustión ganara la partida. Hoy, la historia da un giro de 180 grados gracias al uso de materiales a escala nanométrica.

Los investigadores han creado grupos diminutos de átomos de hierro y níquel conectados a materiales ultrafinos y conductores. Esta arquitectura permite que la electricidad fluya a una velocidad de vértigo, multiplicando la superficie de reacción química y eliminando el gran defecto del diseño original.

Lo más impresionante de este «nuevo» invento es su resistencia. Mientras que las baterías de nuestros móviles actuales comienzan a fallar a los dos años, este modelo aguanta más de 12.000 ciclos de uso. Esto se traduce en más de 30 años de funcionamiento sin perder capacidad.

Adiós al coste prohibitivo de la energía

La gran ventaja de utilizar níquel y hierro es el precio. Son materiales abundantes y baratos, lo que podría reducir drásticamente el coste del almacenamiento de energía en nuestros hogares. Imagina tener una batería en el garaje que absorba el exceso de tus placas solares en segundos y te lo devuelva por la noche sin degradarse.

Esta tecnología es la pieza que faltaba para el rompecabezas de las energías renovables. La red eléctrica necesita «esponjas» rápidas que puedan gestionar los picos de generación de energía limpia, y el diseño de Edison, actualizado al siglo XXI, parece ser la solución definitiva.

Además, a diferencia del litio, el hierro y el níquel son mucho más seguros y menos inflamables. Estamos hablando de una batería robusta, barata y ultrarrápida que estaba esperando su momento desde hace 125 años.

La urgencia de la transición

La carrera por la energía limpia no espera a nadie, y el hecho de que hayamos tenido que mirar atrás para encontrar el futuro es una lección de humildad para la industria tecnológica. Las primeras pruebas confirman que el rendimiento supera cualquier expectativa previa.

Haber leído sobre este descubrimiento hoy te da una pista de hacia dónde irán las inversiones en los próximos años. El litio podría tener los días contados si esta «vieja novedad» llega finalmente a las líneas de producción masiva.

¿Quién nos lo iba a decir? La solución al cambio climático estaba escondida en una patente amarillenta de 1901. Thomas Edison vuelve a tener la última palabra, ¿verdad?