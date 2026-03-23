Ni Picos de Europa ni Riaño: la zona de España que el lobo ibérico podría recuperar tras más de 30 años

España vive un momento de tensión y esperanza medioambiental. Mientras el norte peninsular gestiona sus 300 manadas de lobo ibérico, un nuevo foco de atención ha surgido donde nadie lo esperaba. No hablamos de las montañas de León ni de las tierras asturianas, sino del sureste español.

La noticia ha surgido tras una petición formal que podría cambiar el mapa de la biodiversidad. Después de más de tres décadas de silencio absoluto, el fantasma del lobo vuelve a planear sobre una región que lo vio desaparecer a principios del siglo XX: Murcia.

El rastro de un gigante olvidado

La presencia del animal no es una invención moderna. El recuerdo del lobo está grabado en la misma tierra, en lugares con nombres tan evidentes como la Fuente del Lobo o el Barranco del Lobo. Son cicatrices de una historia donde el depredador y el hombre compartían territorio.

Pero, ¿qué pasó para que se esfumara? La combinación fue letal. La caza intensiva, una actividad minera voraz y el asfalto de la expansión urbana cerraron el círculo sobre la especie hasta hacer su vida imposible en estas tierras.

Desde el año 1995, la normativa autonómica es clara y contundente: el lobo se considera una especie extinta en la Región de Murcia. Pero esta etiqueta no es solo un título triste, es una obligación legal que ahora podría activarse.

La ofensiva de los conservacionistas

La Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL) ha puesto sobre la mesa una petición que ha hecho temblar los despachos oficiales. Han solicitado formalmente que se cumpla la ley y se evalúe el retorno de la especie.

La ley establece que, ante una especie catalogada como extinta, la administración tiene el deber de analizar la viabilidad de su restauración. No es solo un deseo romántico, es un protocolo técnico que reclama actuaciones para mejorar los hábitats y permitir un posible asentamiento futuro.

Actualmente, el lobo en España se distribuye de manera muy desigual. Las cifras oficiales hablan de unas 300 manadas, pero la gran mayoría se concentran en el norte, dejando el sur como un desierto biológico para este gran carnívoro.

El muro de la realidad: el «no» del Gobierno

A pesar de la presión de los expertos y el marco legal vigente, la respuesta del Ejecutivo regional ha sido un jarro de agua fría. El Gobierno de Murcia ha descartado, por ahora, iniciar cualquier estudio de reintroducción.

El argumento técnico es de peso: la falta de conectividad. Según los responsables de medio ambiente, Murcia se convertiría en una «isla genética». Sin corredores ecológicos que conecten con las poblaciones del centro o norte peninsular, los lobos murcianos estarían condenados a la consanguinidad y al fracaso biológico.

Además, la prioridad actual de la agenda de conservación está centrada en otros programas, dejando el retorno del «canis lupus signatus» en una lista de espera que parece no tener fin.

La polémica está servida. El lobo ibérico ya no es solo un animal salvaje, es el símbolo de un debate sobre cómo queremos que sea nuestra naturaleza. ¿Volverá algún día a aullar el lobo en Murcia o se quedará para siempre como un simple nombre en un mapa?

Quizás la respuesta no dependa de la biología, sino de la voluntad política de conectar un país que todavía tiene demasiadas barreras invisibles para su fauna más emblemática.