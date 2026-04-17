Los científicos no salen de su asombro: un estudio confirma que venimos de un «rebote cuántico» y no del Big Bang

Durante décadas, la ciencia ha perseguido un fantasma que no emite luz pero que mantiene unido todo lo que vemos. La materia oscura es el rompecabezas más grande del espacio profundo y, hasta hoy, nadie sabía qué era realmente.

Imagina que todo lo que conocemos sobre el origen del universo fuera solo la mitad de la historia. Un equipo de astrofísicos acaba de lanzar una bomba teórica que podría cambiar nuestra comprensión de la realidad para siempre.

El secreto de las «reliquias» espaciales

La clave no está en una partícula invisible, sino en algo mucho más masivo y aterrador. Según una investigación publicada en la prestigiosa revista Physical Review D, la materia oscura está formada por agujeros negros que sobrevivieron a la destrucción de un universo previo.

Sí, lo has leído bien. El estudio, liderado por el profesor Enrique Gaztañaga de la Universidad de Portsmouth, sugiere que nuestro cosmos no nació de la nada. Venimos de un «rebote cuántico» que permitió a ciertos objetos cruzar la frontera del tiempo.

Es crucial entender que la materia oscura no es algo nuevo, sino la supuesta ruina gravitatoria de un universo que existió antes que el nuestro y que colapsó sobre sí mismo.

¿Por qué el James Webb está viendo «puntos rojos»?

Esta teoría resuelve de golpe uno de los problemas que más dolor de cabeza da a la NASA actualmente. El telescopio James Webb ha detectado objetos rojos y masivos en el alba del tiempo que, simplemente, no deberían estar allí.

Son agujeros negros supermasivos que aparecieron demasiado rápido para las leyes de la física estándar. (¿Cómo pueden ser tan grandes si el universo apenas acababa de nacer?). La respuesta de Gaztañaga es brillante: ya estaban allí antes de que todo comenzara.

Estos agujeros negros reliquia actuaron como las «semillas» gravitatorias necesarias para que las galaxias se formaran a una velocidad récord. Son el pegamento que evita que las estrellas salgan disparadas al vacío absoluto.

El modelo del Rebote Cósmico

Olvida el Big Bang como una explosión única desde un punto infinitamente pequeño. El modelo de la cosmología de rebote plantea que el universo atraviesa ciclos eternos de contracción y expansión.

En la fase de contracción anterior, las galaxias y estrellas colapsaron hasta convertirse en estos agujeros negros. Al llegar al punto crítico, el espacio «rebotó» hacia afuera, pero estas entidades compactas conservaron su masa y su fuerza gravitatoria intactas.

Lo más fascinante es que este enfoque utiliza la Relatividad General de Einstein para explicar lo que antes requería teorías exóticas. No necesitamos partículas fantasmales si tenemos restos de un mundo pasado haciendo el trabajo sucio.

Es importante destacar que estos objetos poseen exactamente las propiedades de ausencia de luz y masa invisible que los físicos llevan décadas buscando sin éxito.

La prueba definitiva está en las ondas

¿Cómo podemos estar seguros de que no es solo una idea loca? La respuesta podría estar en las ondas gravitacionales. Estas vibraciones en el tejido del espacio-tiempo podrían contener ecos de lo que ocurrió antes del Big Bang.

Si los instrumentos terrestres detectan señales de una fase de contracción previa, estaríamos ante el descubrimiento más importante de la historia de la humanidad. Significaría que nuestro sistema solar es solo el inquilino más reciente en una casa mucho más antigua de lo que pensábamos.

Aún queda mucho por demostrar y los datos deben contrastarse con el fondo cósmico de microondas. Pero, por primera vez, el misterio de la materia oscura parece tener una explicación que encaja con lo que vemos a través de los telescopios.

Al fin y al cabo, parece que somos los herederos de un pasado oscuro y masivo que aún hoy dicta las reglas del juego. Saber que el 85% de nuestro universo es la huella de otro que ya murió nos hace sentir, quizás, un poco menos solos en la inmensidad.

¿Estás preparado para aceptar que vivimos sobre las cenizas de un cosmos anterior?