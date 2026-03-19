Les auroras boreales llegarán el viernes a España: estas son las zonas donde verlas

Prepara la cámara y busca un lugar oscuro, porque este viernes el cielo de España podría teñirse de colores imposibles. Lo que normalmente es un privilegio de Noruega o Islandia, las auroras boreales, se traslada a nuestras latitudes gracias a una carambola astronómica que no se repetirá fácilmente.

No es ciencia ficción ni un error del satélite. La noche del viernes 20 de marzo coinciden tres factores explosivos: la llegada del equinoccio de primavera, una actividad solar desatada y una luna nueva que dejará el cielo completamente oscuro. (Sí, nosotros también estamos revisando el pronóstico del tiempo cada cinco minutos).

¿Dónde están los mejores miradores?

Aunque las auroras miran al polo, la potencia de este fenómeno permitirá que se vean desde varios puntos de la geografía española. La zona norte de la Península es, sin duda, la gran favorita. Si te encuentras en Galicia, Asturias, Cantabria o los Pirineos, tienes muchas papeletas para presenciar el milagro.

Pero no todo se queda en el norte. Los expertos apuntan que las zonas de montaña del centro y, sorprendentemente, las Islas Canarias, podrían ofrecer vistas privilegiadas. Puntos como el Teide en Tenerife o el Roque de los Muchachos en La Palma son lugares estratégicos donde la contaminación lumínica es casi nula.

Les aurores boreals

El único requisito imprescindible es tener una visibilidad clara hacia el horizonte norte. Si tienes un edificio o una montaña demasiado alta delante, podrías perderte el baile de luces justo cuando empiece el espectáculo.

¿Por qué ocurre ahora? El efecto equinoccio

Hay una razón física por la cual marzo es el mes clave. Durante los equinoccios, el campo magnético de la Tierra y el viento solar se alinean de tal manera que las «grietas» magnéticas se abren, facilitando que las partículas solares entren en nuestra atmósfera con más fuerza de lo habitual.

Esto, sumado al ciclo de alta actividad que presenta el Sol este 2026, hace que la probabilidad de auroras en latitudes bajas se dispare. Es el momento perfecto para que nuestro cielo se convierta en un lienzo de tonos verdes y púrpuras que tu bolsillo agradecerá, ya que te ahorras el billete de avión al Ártico.

Este fenómeno tiene una segunda oportunidad marcada en el calendario: el 23 de septiembre, coincidiendo con el equinoccio de otoño. Pero los astrónomos advierten que las condiciones de oscuridad de este viernes son casi inmejorables.

Consejos para cazadores de auroras

Si quieres tener éxito, olvídate de las ciudades. La iluminación urbana es la enemiga número uno de este espectáculo. Debes buscar zonas con certificación Starlight o miradores aislados. (Consejo de amigo: lleva ropa de abrigo, porque la mejor hora suele ser la madrugada, cuando el frío aprieta más).

No esperes ver las luces tan brillantes como en Laponia a simple vista; a menudo, el ojo humano las percibe como una especie de niebla blanquecina o rojiza en el horizonte. ¿El truco definitivo? Utiliza la larga exposición de tu móvil. La lente captará los colores que tu retina apenas puede intuir.

Una decisión inteligente

Quedarse en casa este viernes podría ser un error del cual te arrepentirás cuando veas las fotos en Instagram al día siguiente. La ciencia nos ofrece una tregua y un espectáculo gratuito que nos recuerda que vivimos en un planeta vivo y conectado con el espacio profundo.

Aprovecha esta ventana de oportunidad. El cielo no nos regala momentos así cada día, y menos con la comodidad de poder verlo desde nuestra casa. ¿Te esperamos bajo las estrellas, verdad?

No olvides cargar bien el móvil y compartir tu hallazgo; podríamos estar ante una de las noches más mágicas de la década.