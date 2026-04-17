Laura Rindlisbacher, osteoarqueóloga: «El estatus socioeconómico decidía quién sobrevivía a la peste y quién no»

Durante siglos nos han contado que la muerte era la «gran igualadora». Un mito romántico que aseguraba que la peste negra no distinguía entre coronas de oro y harapos. Pero la ciencia acaba de desmontar esta mentira histórica.

Excavaciones recientes bajo el emblemático Stadcasino de Basilea, en Suiza, han desenterrado una realidad mucho más cruda. Los esqueletos encontrados en fosas comunes no son solo restos óseos; son la prueba de que tu cuenta bancaria decidía si sobrevivías o no a la bacteria.

El hallazgo bajo el casino

Los arqueólogos no buscaban una fosa común, pero se toparon con 15 individuos amontonados en un corto intervalo de tiempo. Lo que parecía un entierro precipitado resultó ser el rastro del último gran brote de peste en Europa (1665-1670).

Una simple pipa de arcilla encontrada junto a uno de los cuerpos fue la «clave» del tiempo. Gracias al sello del fabricante, los investigadores pudieron datar el entierro con una precisión quirúrgica en pleno pico epidémico. Pero lo que reveló el ADN fue aún más impactante.

Al analizar los dientes de las víctimas, la bacteria Yersinia pestis se hizo presente. No había duda: la peste los había fulminado.

La «selección» invisible de la bacteria

¿Quiénes eran estas personas? La osteoarqueóloga Laura Rindlisbacher ha liderado un análisis escalofriante. La media de edad de los fallecidos era de apenas 17,7 años.

Eran adolescentes, pero sus huesos contaban la historia de ancianos. Los restos presentaban patologías asociadas a trabajos físicos extremos y repetitivos. (Sí, a los 17 años ya estaban físicamente destrozados).

Pertenecían a los estratos más bajos de la sociedad. Mientras las élites podían permitirse el lujo del aislamiento o la huida a fincas rurales, los más pobres estaban atrapados en una trampa mortal de necesidad laboral y falta de recursos.

El error fatal de Basilea

La ciudad de Basilea, obsesionada con el comercio y el dinero, cometió un error que hoy nos resulta familiar: se negó a cerrar sus puertas. El flujo constante de mercancías y personas convirtió la ciudad en un cultivo perfecto para el patógeno.

Para los trabajadores, dejar de trabajar no era una opción. Esta exposición forzada, sumada a una red de apoyo social inexistente, los colocaba en la primera línea de fuego de la bacteria.

La investigación de la Universidad de Basilea demuestra que el riesgo no era biológico, era estructural. La falta de acceso a cuidados básicos y la desnutrición convertían un sistema inmunitario joven en un blanco fácil para la Yersinia pestis.

Este hallazgo en el yacimiento del Stadtcasino no es solo arqueología; es un espejo de nuestra propia historia reciente. La genética confirma que, incluso ante la pandemia más letal de la historia, el estatus socioeconómico fue el factor que decidió quién vivía y quién acababa en una fosa bajo el suelo de un casino.

¿Seguiremos pensando que la enfermedad es democrática o aceptaremos que el código postal siempre ha pesado más que el código genético?