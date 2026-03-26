La hazaña de las «células zombis»: científicos logran lo imposible y cambian el rumbo de la biología

La ciencia acaba de cruzar una frontera que parecía reservada a la ciencia ficción. Un equipo de élite ha logrado lo impensable: resucitar células muertas inyectándoles un «manual de instrucciones» completamente nuevo.

No se trata de una película de terror, sino de un hito histórico en la biología sintética. Por primera vez, tenemos entre nosotros seres vivos construidos a partir de piezas que ya no funcionaban.

El despertar de las «células zombis»

Imagínate un coche con el motor fundido que, de repente, empieza a rugir después de cambiarle el software. Eso es, a grandes rasgos, lo que ha pasado en los laboratorios del Craig Venter Institute en Estados Unidos.

Los investigadores, liderados por la experta Zumbra Peksaglam Seidel, no se limitaron a observar. Ellos decidieron jugar a la arquitectura de la vida con una precisión que asusta (y maravilla a partes iguales).

Han logrado transferir el genoma completo entre especies diferentes de bacterias, un logro que hasta hoy se consideraba prácticamente imposible: esta es la clave del éxito.

Para alcanzar esta hazaña, el equipo utilizó un proceso de reticulación química. Primero, «mataron» de forma controlada la bacteria Mycoplasma capricolum, habitual en el ganado, dejando su estructura vacía de vida.

Después, introdujeron genomas sintéticos de otra especie, la Mycoplasma mycoides. El resultado fue una reprogramación absoluta: la célula muerta adoptó una nueva identidad y volvió a la vida con funciones diferentes.

Un salto de 15 años en la historia

Este no es un éxito de un día para otro. La comunidad científica llevaba más de una década persiguiendo este «santo grial». Ya en 2010 se dieron los primeros pasos, pero el muro era la compatibilidad entre especies.

En 2016 se intentó el trasplante de genomas, pero solo funcionaba entre parientes muy cercanos. Hoy, la técnica ha evolucionado tanto que el fármaco de quimioterapia utilizado para inactivar el ADN original ha permitido que una fracción de estas células sobreviva al cambio de «cerebro».

Olivier Borkowski, biólogo del INRAE de Francia, ha sido tajante en sus declaraciones a la revista Nature. Para él, estamos ante un «paso adelante decisivo» para la ingeniería genómica moderna.

¿Por qué esto te cambiará la vida?

Quizás te preguntas qué tiene que ver una bacteria de cabra con tu día a día. La respuesta se encuentra en la personalización de la medicina y la industria.

Científicos logran lo imposible y cambian el rumbo de la biología

Gracias a estas «células zombis», los científicos podrán diseñar bacterias a la carta. Imagina microorganismos creados específicamente para limpiar plásticos del océano o para fabricar medicamentos contra el Parkinson de forma masiva y barata.

Estamos ante la creación de las primeras fábricas biológicas vivas construidas desde cero. El potencial para curar enfermedades que hoy nos parecen invencibles es, sencillamente, abrumador.

Es importante tener en cuenta que, aunque el avance es monumental, los investigadores confirman que solo una pequeña fracción de las células logra superar el proceso de «resurrección». La técnica aún es delicada.

El futuro ya está aquí

Este experimento demuestra que la frontera entre lo que es vivo y lo que es inerte es mucho más delgada de lo que nos enseñaron en la escuela. La capacidad de dotar la materia de nuevas propiedades útiles es el poder más grande que ha tenido el ser humano en siglos.

Es un momento emocionante para estar vivos. Lo que ayer era un residuo biológico, hoy es la base de una nueva era tecnológica que apenas estamos comenzando a comprender.

¿Estamos preparados para un mundo donde la vida se pueda programar como un código informático?