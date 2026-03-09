La extraña «lucerna» que ha dejado a la NASA asombrada

El cielo nocturno, normalmente previsible, ha ofrecido un espectáculo que ha dejado a los científicos de la NASA analizando cada píxel con lupa. No es la primera vez que miramos hacia arriba y algo nos sorprende, pero lo que ocurrió el pasado 16 de febrero tiene a toda la comunidad astronómica en alerta máxima.

Hablamos de un resplandor masivo, casi fantasmal, que se extendió como un manto luminoso desde la costa este de Canadá hasta llegar a las profundidades del Atlántico Norte, cubriendo el cielo sobre Groenlandia. (Sí, nosotros también nos quedamos asombrados al ver las capturas del satélite).

La huella digital de una tormenta invisible

El responsable técnico de este hallazgo es el satélite Suomi NPP, específicamente gracias a su instrumento VIIRS. Este dispositivo no es una cámara cualquiera; es un sistema capaz de filtrar la luz nocturna para separar el ruido urbano o el reflejo de la luna de la verdadera actividad atmosférica. Lo que detectó no fue un error del sensor, sino un evento de clima espacial en plena ebullición.

La clave está en el canal día-noche del instrumento VIIRS, que permite visualizar emisiones atmosféricas invisibles al ojo humano desnudo.

Todo comenzó con una tormenta geomagnética de nivel G1. Aunque en la escala oficial de la NOAA —que llega hasta G5— esto parezca un murmullo, fue suficiente para encender la mecha. Horas más tarde, la energía se intensificó hasta alcanzar el nivel G2, un salto de intensidad que amplió el «óvalo auroral» mucho más allá de sus fronteras habituales. El resultado fue este brillo que, desde el espacio, se dibujó en una escala de grises perfecta, pero que en la Tierra se vivió como una explosión de verdes, rojos y púrpuras.

¿Por qué esto no es solo un show de luces?

Aquí es donde entra la parte que debería interesarnos a todos. Esta expansión luminosa no es casualidad; está vinculada a un agujero coronal que disparó un flujo rápido de viento solar directamente hacia nuestro campo magnético. Es un recordatorio, a veces necesario, de que vivimos protegidos por un escudo invisible que, de vez en cuando, muestra las costuras frente al Sol.

Este episodio encaja además con los objetivos de la misión Gneiss, que recientemente lanzó cohetes de sondeo desde Alaska para entender cómo se mueven las corrientes eléctricas en las capas superiores de nuestra atmósfera. (Estamos intentando descifrar el ADN de estas tormentas antes de que afecten nuestras comunicaciones).

La seguridad tecnológica bajo vigilancia

Quizás te preguntas si esto afecta a tu teléfono o a la red eléctrica. La respuesta corta es que, aunque este evento fue moderado, cada tormenta es un laboratorio abierto. Monitorear estos resplandores es la única forma de anticipar futuras interrupciones tecnológicas. La atmósfera superior de nuestro planeta está enviando señales constantes sobre el clima espacial, y por fin estamos aprendiendo a leerlas.

La próxima vez que escuches hablar de una tormenta solar, recuerda: el resplandor que vimos sobre Groenlandia fue el aviso de que el Sol sigue siendo el protagonista absoluto de nuestro entorno. ¿Qué más tendrá preparado para nosotros antes de que termine el mes?