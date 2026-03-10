La cueva sellada durante 40.000 años que podría reescribir la historia

Imagine una cápsula del tiempo, cerrada herméticamente por la propia naturaleza, que ha permanecido ajena al paso de la humanidad durante 40.000 años. No es ciencia ficción. Ha ocurrido bajo el Peñón de Gibraltar, y lo que los arqueólogos han encontrado al romper su sello podría obligarnos a cambiar los libros de texto sobre nuestros antepasados más cercanos: los neandertales.

El hallazgo tuvo lugar en la cueva Vanguard, una de las joyas del complejo de Gorham, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Tras retirar una gruesa capa de sedimentos que había actuado como un escudo protector durante decenas de milenios, el equipo del Museo Nacional de Gibraltar se encontró con una cámara oculta. Al entrar, lo que vieron los dejó sin aliento: un ecosistema del Paleolítico conservado en un estado de pureza científica casi inaudito.

Un escenario intacto: la clave de la supervivencia

Lo que hace que este descubrimiento sea excepcional no es solo lo que hay dentro, sino cómo está colocado. A diferencia de otros yacimientos donde los restos han sido arrastrados por el agua o alterados por movimientos geológicos, aquí todo permanecía en su lugar original. Es, literalmente, una instantánea de la vida cotidiana de los últimos grupos neandertales que habitaron el extremo sur de la península ibérica.

Los investigadores han documentado huesos de lince, hiena y buitre, pero hay una pieza que brilla con luz propia: una concha de un gran caracol marino. Su presencia en la cámara, por su tamaño y ubicación, no parece fruto del azar ni de la actividad animal. Todo indica que fue transportada allí por manos neandertales, un dato crucial que refuerza la capacidad intelectual y la complejidad social de estos homínidos en sus momentos finales antes de su desaparición.

Dato esencial: La ausencia de señales de arrastre o perturbaciones naturales en los restos permite a los científicos analizar los niveles arqueológicos sin miedo a errores de cronología. Es la evidencia «limpia» que buscaban desde hace años para resolver el gran enigma de su extinción.

El fin de un misterio?

Aunque esta cámara no ofrece una solución definitiva al gran interrogante sobre por qué desaparecieron los neandertales, sí nos regala un registro intacto. Gracias a este aislamiento, ahora podemos revisar dataciones previas con una precisión que antes era imposible. Es como si el Peñón de Gibraltar nos hubiera estado guardando un secreto, esperando que tuviésemos la tecnología suficiente para entenderlo.

El complejo de cuevas, que incluye las de Gorham, Vanguard, Hyaena y Bennett, ya nos había dado pistas fascinantes en el pasado, como herramientas musteriense y grabados que desafiaban la idea de que el pensamiento simbólico era exclusivo del Homo sapiens. Ahora, esta nueva cavidad aporta una pieza más a un rompecabezas que es, en realidad, la historia de nuestra propia identidad.

Estamos ante un enclave de valor científico incalculable. Cada hueso, cada concha y cada grano de sedimento de esta cueva sellada es una oportunidad para entender cómo fueron los últimos días de los neandertales. ¿Vivieron aquí con esperanza? ¿Fue este su último refugio? Las respuestas comienzan a emerger, y sin duda, esta vez tienen el sello de la historia pura.