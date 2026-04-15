«Impacto en la ciencia»: encuentran en España una especie animal desconocida de más de 100 millones de años

Si pensabas que en España ya lo habíamos excavado todo, te has equivocado de pleno. Prepárate para alucinar. Un equipo de paleontólogos acaba de sacar a la luz algo que ha dejado a la ciencia internacional con la boca abierta.

No hablamos de un hueso cualquiera. Han encontrado en Castellón una especie de dinosaurio completamente nueva que vivió hace más de 100 millones de años. (Yo todavía estoy intentando imaginarme a este bicho paseando por la Comunidad Valenciana).

El animal ha sido bautizado como Garumbatitan morellensis. Y no es un nombre puesto al azar; es una bestia que pertenece al grupo de los titanes, los seres más grandes que han pisado jamás la Tierra.

El hallazgo se ha producido en el yacimiento de Sant Antoni de la Vespa, en Morella. Lo que ha hecho que los científicos pongan el grito en el cielo es el estado de conservación y el tamaño de los restos.

Un gigante a la puerta de casa

Este nuevo dinosaurio era un saurópodo, es decir, uno de esos gigantes de cuello largo que comían plantas como si no hubiera un mañana. Era una auténtica apisonadora de carne y hueso.

Los datos impresionan: los investigadores calculan que podía llegar a medir unos 25 metros de longitud y unos 10 metros de altura. Imagínate un edificio de tres plantas moviéndose por la montaña.

Lo que hace que este descubrimiento sea vital es que nos ayuda a entender cómo estos gigantes evolucionaron y se movieron por la península Ibérica, que en aquella época era una zona clave de paso.

España se está convirtiendo, gracias a hallazgos como este, en el «Jurassic Park» de Europa. Tenemos un tesoro bajo nuestros pies y apenas ahora comenzamos a valorarlo como se debe.

Debes saber que encontrar restos tan completos de un titanosauriforme es como encontrar una aguja en un pajar. Es un rompecabezas de miles de años que por fin comienza a encajar.

¿Por qué los expertos están tan nerviosos?

La noticia ha corrido como la pólvora porque los restos incluyen vértebras y huesos de las patas que son masivos. Es ciencia de alto voltaje.

Esto permite a los paleontólogos saber no solo cómo era, sino cómo caminaba y cómo interactuaba con su entorno. Estamos hablando de reescribir los libros de biología del Cretácico inferior.

El yacimiento de Morella es una mina de oro. Hace años que salen piezas, pero este ejemplar es, sin duda, la joya de la corona. Es el descubrimiento que todo paleontólogo sueña hacer una vez en la vida.

Además, el hallazgo pone el foco en la importancia de proteger estos espacios. Un simple movimiento de tierras mal hecho podría haber destruido esta maravilla para siempre.

Yo me pregunto cuántos otros gigantes aún duermen bajo nuestras carreteras y pueblos, esperando que alguien pase con un pincel y mucha paciencia.

El impacto en nuestro futuro (y turismo)

Esto no es solo para los libros de historia. Este descubrimiento pone a Castellón en el mapa mundial de la ciencia y atraerá a investigadores de todo el planeta. Es un motor económico brutal.

Si tienes niños o te apasiona el mundo de los dinosaurios, estate atento, porque se espera que los restos se puedan visitar pronto en museos locales. No es lo mismo verlo en una peli que tener el hueso de verdad delante.

El trabajo que viene ahora es lento: se debe limpiar cada fragmento, analizarlo con escáneres 3D y compararlo con todo lo que ya conocemos. Es un trabajo de chinos, pero vale la pena.

Como consejo de amigo, si pasas por la zona de Morella, mira bien dónde pisas. Hace 100 millones de años, lo que hoy es un pueblo precioso era el territorio de caza y vida de unos monstruos increíbles.

Yo seguiré cada detalle de la investigación para contarte si encuentran más miembros de la familia del Garumbatitan. Porque, donde hay un gigante, suele haber mucha más historia escondida.

Al final, parece que el pasado siempre encuentra la manera de volver a la superficie para recordarnos quién mandaba aquí mucho antes que nosotros. ¿No crees que es una pasada tener dinosaurios valencianos?