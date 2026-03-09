El territorio de España donde más crecen las manadas de lobo ibérico

El mapa del lobo ibérico en España ha cambiado para siempre, y el epicentro del terremoto no está donde todos miraban. Mientras Asturias y León lidiaban con su histórica presencia, Cantabria ha emergido como el nuevo bastión de la especie, duplicando su población en apenas una década. El censo oficial confirma lo que muchos temían en el campo: el depredador ha venido para quedarse (y multiplicarse).

Los datos del Ministerio para la Transición Ecológica no dejan lugar a dudas: la comunidad ha pasado de 12 a 23 manadas en poco más de diez años. Un crecimiento que se explica por la densidad de sus bosques y la abundancia de presas silvestres, pero que ha encendido todas las alarmas en el sector primario (sí, el malestar es total y las protestas son constantes).

La «guerra» abierta en el campo

La expansión del cánido no es solo una buena noticia medioambiental para los conservacionistas; para los ganaderos es una pesadilla recurrente. Los ataques a vacas y ovejas se han disparado, y las cifras en Castilla y León —la región con mayor población, rozando las 200 manadas— sirven como espejo del drama: los incidentes aumentaron un 47% en apenas tres años.

La tensión es máxima. Por un lado, una protección legal blindada que intenta asegurar la viabilidad genética de la especie, que aún está lejos de las 500 manadas que los científicos consideran necesarias para garantizar su futuro. Por otro, pastores y ganaderos que ven cómo su medio de vida es diezmado ante una administración que ellos califican de estar haciendo «trilerismo» con los censos.

Caza moderada vs. Protección absoluta

El estatus del lobo ha mutado tanto como su población. Desde 2021, la protección es especial en todo el territorio español, pero la presión ha obligado al Ejecutivo a flexibilizar las normas. Hoy, las comunidades con mayor presencia tienen luz verde para autorizar una caza con moderación, una medida que ha generado una fractura social profunda.

La polémica está servida: organizaciones como WWF ya han denunciado que solo en 2025 se eliminaron 21 lobos en tierras cántabras, más de la mitad del contingente permitido. Las asociaciones animalistas claman al cielo mientras el sector ganadero exige medidas más contundentes para proteger sus animales.

La realidad es que España vive una encrucijada compleja: cómo equilibrar la sostenibilidad del entorno con la supervivencia de quienes trabajan la tierra. Con 333 manadas repartidas por el mapa, el lobo ibérico ya no es solo un habitante del norte, es el protagonista de un conflicto que está lejos de resolverse. ¿Hasta dónde llegará su expansión antes de encontrar un punto de equilibrio real?