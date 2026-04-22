El asteroide que vigila la NASA: pasará cerca de la Tierra y los expertos piden atención a esta fecha

El espacio exterior nos acaba de enviar un recordatorio de cuán vulnerables somos. No es ciencia ficción ni el guion de una película de Hollywood.

Los sistemas de vigilancia de la NASA y las principales agencias espaciales han puesto su atención en un objeto impresionante. Se trata de un asteroide masivo, con dimensiones comparables a la icónica Torre Eiffel de París.

La pregunta que todos nos hacemos mientras miramos al cielo es la misma: ¿Estamos realmente preparados para un impacto o es solo una advertencia más del cosmos? (Spoiler: la ciencia ya tiene una fecha marcada en rojo en el calendario).

El gigante que acecha: Así es el asteroide Apophis

Hablamos de una roca espacial que no es desconocida para los astrónomos, pero que esta vez ha encendido todas las alarmas por su proximidad extrema.

Con unos 340 metros de ancho, este coloso de hierro y roca se desplaza a una velocidad que desafía la lógica humana. Su nombre científico es 99942 Apophis, bautizado así en honor al dios egipcio del caos y la oscuridad.

No es un nombre elegido al azar. Durante años, este objeto ha sido considerado uno de los más peligrosos para la seguridad de nuestro planeta debido a sus constantes cruces con la órbita terrestre.

Debe saber que un impacto de un objeto de este tamaño liberaría una energía equivalente a cientos de bombas nucleares. El escenario sería, sencillamente, catastrófico para toda la humanidad.

La fecha del encuentro: ¿Cuándo pasará «rozando» la Tierra?

Toma tu agenda y marca el 13 de abril de 2029. Este es el día en que el mundo entero contendrá la respiración mientras el Apophis hace su entrada triunfal en nuestro vecindario cósmico.

Lo que hace que este evento sea histórico es la distancia. Los científicos estiman que pasará a tan solo 32.000 kilómetros de la superficie terrestre.

Para que te hagas una idea: esta distancia es menor a la que se encuentran muchos de nuestros satélites de comunicaciones. Estará tan cerca que, en algunas partes del mundo, se podrá ver a simple vista sin necesidad de telescopios.

Es una distancia que, en términos astronómicos, equivale a que una bala te pase rozando la oreja sin llegar a tocarte. (Sí, nosotros también sentimos ese escalofrío en la espalda).

¿Por qué los científicos piden «prepararse» ahora?

Muchos se preguntan por qué la urgencia si faltan años para el encuentro. La respuesta se encuentra en la Ingeniería de Defensa Planetaria.

La comunidad científica internacional no quiere dejar nada al azar. Aprovecharán este acercamiento para estudiar la estructura interna del asteroide y cómo la gravedad de la Tierra podría alterar su trayectoria futura.

Existe un temor latente entre los expertos: el efecto de las «cerraduras gravitacionales». Si el asteroide pasa por un punto específico del espacio durante este vuelo, su órbita podría cambiar lo suficiente como para impactar contra nosotros en una visita posterior.

Por eso, misiones como la nave OSIRIS-APEX de la NASA ya están en marcha para encontrarse con el Apophis y escoltarlo durante su paso cercano.

El beneficio para la humanidad: Un laboratorio en el cielo

No todo es miedo y cálculos de fin del mundo. Este evento representa la mayor oportunidad de la historia para aprender a desviar asteroides en el futuro.

Al observar cómo reacciona la roca ante las fuerzas de marea de nuestro planeta, los ingenieros podrán diseñar mejores sistemas de impacto cinético, como el que ya se probó con éxito en la misión DART.

Saber exactamente de qué está hecho y cómo se mueve es nuestra mejor arma para que, si alguna vez uno decide apuntar directamente al centro de nuestra civilización, podamos devolverle el golpe.

Aunque el riesgo de impacto para 2029 se ha descartado oficialmente, la vigilancia sigue siendo máxima para sus regresos en las décadas de 2030 y 2060. No podemos bajar la guardia.

¿Qué pasaría si los cálculos fallan?

Si bien la NASA insiste en que estamos a salvo, los entusiastas del espacio y algunos investigadores independientes mantienen la cautela sobre las variables imprevistas.

Un pequeño choque con otro micro-asteroide o una desgasificación inesperada del propio Apophis podría alterar su rumbo. Por eso, la monitorización es 24/7 y en tiempo real.

El presupuesto invertido en estas misiones de vigilancia ha crecido exponencialmente en los últimos meses. Nuestro bolsillo está financiando el escudo que evita que terminemos como los dinosaurios.

Es el precio que debemos pagar por vivir en un sistema solar que, lejos de ser un lugar tranquilo, es una verdadera galería de tiro cósmica.

La cuenta atrás ha comenzado

Faltan pocos años para que el cielo nos regale un espectáculo que solo ocurre una vez cada varios milenios. Un objeto del tamaño de la Torre Eiffel cruzando el firmamento como una estrella fugaz gigante.

Será un momento de unión global, donde la tecnología y la ciencia se pondrán a prueba ante la fuerza bruta de la naturaleza espacial.

¿Te imaginas salir al balcón y ver pasar una montaña de roca a miles de kilómetros por hora? La cuenta atrás ya está en marcha y no se detendrá para nadie.

Mantenerse informado sobre estos movimientos no es solo curiosidad, es una cuestión de supervivencia inteligente.

¿Estarás mirando al cielo ese viernes 13 de abril o prefieres no saber qué hay ahí fuera?