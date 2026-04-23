El asesino más silencioso y extraño del mar: así actúa el depredador que traga todo lo que encuentra

En la oscuridad absoluta de la zona abisal, donde la presión aplastaría cualquier estructura humana, habita una criatura que parece salida de una pesadilla de ciencia ficción. El pez pelícano (Eurypharynx pelecanoides) se ha consolidado como el depredador más extraño y letal del fondo marino, gracias a una anatomía que desafía todas las leyes de la biología convencional.

Lo que realmente inquieta a la comunidad científica no es solo su apariencia, sino su capacidad de ataque. Este pez posee una boca que puede expandirse de forma violenta en cuestión de milisegundos, creando una cavidad tan grande que le permite tragarse presas mucho más grandes que su propio cuerpo. (Sí, es tan aterrador como suena, pero la ingeniería detrás de su mandíbula es una obra maestra de la evolución).

La mandíbula extensible: un mecanismo de caza único

A diferencia de cualquier otro animal conocido, el pez pelícano no tiene costillas, lo que permite que su estómago se estire de manera sobrenatural. Pero el verdadero «secreto» reside en su mandíbula inferior. Esta estructura está unida de forma laxa al cráneo y puede desplegarse como si fuera una bolsa gigante, permitiéndole succionar grandes volúmenes de agua y comida de un solo golpe.

Investigaciones recientes mediante sumergibles de profundidad han revelado que este pez no es un nadador rápido. De hecho, su cuerpo es delgado y similar al de una anguila. Su estrategia no es la persecución, sino la emboscada perfecta. Espera pacientemente en la penumbra hasta que su sensor de luz natural (un órgano bioluminiscente al final de la cola) atrae a una víctima curiosa hacia su boca abierta.

Es vital comprender que, en un entorno donde la comida es extremadamente escasa, el pez pelícano no puede permitirse fallar. Su boca funciona como una red de arrastre biológica que se activa por reflejo. Una vez que la presa entra en el área de influencia, la mandíbula se cierra herméticamente, expulsando el agua sobrante a través de las branquias y dejando solo el alimento listo para ser procesado.

Un superviviente extremo al límite de lo imposible

A pesar de haber sido identificado hace décadas, los científicos admiten que aún sabemos muy poco sobre su ciclo de vida. Se cree que estos animales solo se reproducen una vez antes de morir, dedicando toda su energía acumulada a un único evento reproductivo en las profundidades. Este sacrificio biológico es lo que les ha permitido mantenerse como una especie dominante en el ecosistema más hostil del planeta.

El interés de la tecnología en este animal va más allá de la zoología. Ingenieros biomecánicos estudian la flexibilidad de sus tejidos para desarrollar nuevos materiales elásticos y sistemas de captura submarina. El pez pelícano es, en esencia, un laboratorio viviente de cómo la vida se adapta a condiciones de escasez absoluta y presión extrema.

Además, su presencia es un indicador clave de la salud de las profundidades. Al estar en la cima de la cadena alimentaria abisal, cualquier cambio en su población advierte sobre alteraciones en las corrientes marinas o en los niveles de oxígeno del océano profundo. Su existencia nos recuerda que, aunque no los veamos, estos monstruos invisibles mantienen el equilibrio de nuestro mundo azul.

La próxima vez que mires el mar, recuerda que miles de metros bajo tus pies existe un ser con una boca capaz de tragarse el miedo. La naturaleza siempre encuentra una forma, por muy extraña y letal que sea, de recordarnos quién manda en el abismo.

¿No te resulta fascinante que un ser tan pequeño pueda tener un apetito tan infinito? El océano profundo continúa siendo la última frontera de nuestro planeta, y el pez pelícano es su guardián más bizarro.