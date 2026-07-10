El árbol que en 1960 se consideró beneficioso en España, hoy amenaza la avifauna local

Hace sesenta años, la intención era loable: queríamos repoblar zonas degradadas y mejorar el paisaje con una especie de rápido crecimiento y aspecto lozano. Lo que entonces se consideró un acierto botánico, hoy se ha convertido en una pesadilla ecológica que las autoridades intentan frenar a marchas forzadas.

Hablamos de una especie que, tras ser introducida masivamente en España durante la década de los sesenta, ha demostrado ser un invasor silencioso pero implacable. No solo altera el suelo, sino que está desplazando activamente nuestra avifauna local, rompiendo un equilibrio que tardó siglos en formarse.

El problema de la expansión descontrolada

El principal riesgo de este árbol radica en su sorprendente capacidad de adaptación. Lo que en su día se plantó con control, pronto saltó de los jardines y parques a nuestros bosques, aprovechando terrenos donde la vegetación autóctona lo tenía difícil para prosperar. Su crecimiento es tan agresivo que crea auténticas colonias monovarietales.

Al ocupar todo el espacio disponible, este árbol no deja lugar para que crezcan especies de arbustos o árboles locales que son la base del sustento de muchas aves. Si el alimento desaparece, la fauna se ve obligada a migrar o, en el peor de los casos, a desaparecer de nuestras zonas rurales.

La especie más señalada en este proceso es el Ailanto o árbol del cielo (Ailanthus altissima), aunque en el catálogo español de especies exóticas invasoras aparecen otros nombres con comportamientos similares que ya están bajo la mira de los expertos.

Por qué es una amenaza para las aves

Seguro que te preguntarás: ¿por qué un árbol es malo para un pájaro? La respuesta es sencilla y devastadora al mismo tiempo. Los pájaros de nuestra tierra están adaptados a alimentarse de insectos y frutos específicos de nuestras encinas, robles o pinos.

Cuando un bosque es sustituido por esta especie invasora, la oferta de alimento cambia radicalmente. Los pájaros que anidaban o buscaban sustento en estas zonas descubren de repente que el nuevo árbol no les ofrece nada. Es un entorno hostil disfrazado de verde.

Medidas de control: ¿qué podemos hacer?

El primer paso es la información. Muchas personas continúan plantando estos ejemplares en sus fincas privadas por su estética o por la sombra que proporcionan, desconociendo el daño colateral que están causando al entorno.

Las comunidades autónomas han endurecido las normativas sobre su uso. Si tienes uno de estos ejemplares en tu terreno, lo ideal es consultar con técnicos forestales antes de intentar eliminarlo, ya que una poda mal hecha puede provocar un rebrote mucho más vigoroso y difícil de controlar.

El costo de un error histórico

Este fenómeno nos deja una lección importante sobre la biodiversidad. Introducir especies de fuera de su rango natural de distribución, por muy «bonitas» que parezcan, siempre conlleva un riesgo latente. La naturaleza tiene sus propios ritmos y, cuando los alteramos, el precio a pagar suele ser muy alto.

¿Conocías el impacto que estos árboles están teniendo en nuestro entorno? La próxima vez que veas un árbol que crece sospechosamente rápido, quizás sea el momento de preguntarse si realmente debería estar allí. Nuestro paisaje depende de las decisiones que tomemos hoy en nuestros propios jardines.