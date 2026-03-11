Detectan una planta invasora del mar Rojo en Baleares por primera vez

El Mediterráneo está cambiando, y esta vez la advertencia llega desde el fondo del mar. Investigadores del Imedea, junto con el CEAB-CSIC, han confirmado la llegada de la Halophila stipulacea a aguas de Baleares. Es la primera vez que esta planta marina de origen tropical logra establecerse en las costas españolas, marcando un hito preocupante en la salud de nuestro ecosistema.

Aunque el hallazgo se produjo originalmente en octubre de 2023, cerca del puerto de Palma, su confirmación oficial en la revista Mediterranean Marine Science ha encendido todas las alarmas. No es solo la llegada de una planta; es la prueba irrefutable de que nuestro mar ya no es lo que era.

La «tropicalización» ya no es una teoría

Los científicos son contundentes: el establecimiento de esta especie en Baleares no es casualidad. Halophila stipulacea, una fanerógama marina que cruzó el canal de Suez hace más de 150 años, ha encontrado ahora en el Mediterráneo occidental el hogar perfecto que antes le faltaba.

La clave está en la temperatura. En verano, el agua balear está alcanzando valores cercanos a los 30 grados, condiciones idóneas para que esta invasora crezca de forma explosiva. Como explica la investigadora Fiona Tomàs, «nos estamos tropicalizando». El calentamiento progresivo del Mediterráneo está creando una alfombra roja para que especies que antes solo veíamos en el mar Rojo o el Índico se instalen en nuestras costas.

Un invasor con un historial agresivo

Si bien en nuestras aguas su expansión ha sido silenciosa, su comportamiento en el Caribe nos da una pista de lo que puede venir: en tan solo dos décadas, ha colonizado zonas extensas, desplazando por completo la flora autóctona.

La gran pregunta es qué pasará cuando se encuentre con la joya de nuestra corona: la Posidonia oceanica. La comparación es desoladora: mientras la posidonia actúa como una verdadera «sequoia» marina, almacenando carbono y protegiendo la biodiversidad, la Halophila es mucho más pequeña y menos eficiente. Un cambio en la dominancia de estas especies podría alterar profundamente la estructura de nuestros fondos marinos y reducir la biodiversidad local.

La huella del transporte marítimo

¿Cómo ha llegado hasta aquí? Todo apunta a la actividad humana. El transporte marítimo —a través de anclas, cascos de barcos y aguas de lastre— es la vía principal de esta colonización. La proximidad del hallazgo al puerto de Palma refuerza la teoría de que nuestros propios barcos están actuando como vectores de invasión.

El equipo científico ya está realizando seguimientos intensivos para ver si este «invitado inesperado» se queda para siempre o si puede ser frenado. Pero, más allá de este caso, el mensaje es claro: el mar nos está enviando señales de alerta. Si el Mediterráneo sigue calentándose al ritmo actual, la llegada de especies tropicales dejará de ser una noticia extraordinaria para convertirse en la nueva normalidad.