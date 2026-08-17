Byung-Chul Han, filósofo: «Quedarse en casa es resistencia frente a la sociedad del rendimiento»

Vivimos en una era de constante ruido, de exigencia implacable. La protesta solía significar gritar en la calle, confrontar sin límites. Pero, ¿qué pasaría si la verdadera revolución fuera un acto que nadie espera?

Una voz llega desde la filosofía para plantear una resistencia que, por tan sencilla, nos costará asimilar. Un gesto que desafía todo lo que hemos aprendido sobre ser “productivos” y “conectados”. ¿Preparado para la verdad?

La propuesta más radical para nuestra libertad

El filósofo surcoreano-alemán Byung-Chul Han, Premio Princesa de Asturias 2025, lo tiene claro. En un mundo que nos empuja a la hiperactividad, su idea es un auténtico golpe de timón. Ha bautizado esta actitud como la forma más lúcida de resistencia.

Han, conocido por obras como La sociedad del cansancio, nos aboga a hacer algo que parece contraintuitivo. Su tesis es que el gesto más antisistema hoy no es gritar, sino callar. No es correr, sino detenerse. No es exponerse, sino refugiarse.

Su solución definitiva es volver a casa. (Sí, nosotros también alucinamos con la sencillez).

¿Por qué quedarse en casa es la nueva trinchera?

La sociedad del rendimiento nos exige estar disponibles siempre. Activamos nuestras vidas, somos productivos en cada momento. Byung-Chul Han denuncia cómo esta presión nos agota sin remedio.

La hiperconexión constante y la autoexplotación nos persiguen. La obsesión por mostrar cada instante de nuestras vidas en las redes sociales nos erosiona la capacidad de descanso. Hemos perdido el gusto por el silencio.

Quedarse en casa es la forma más lúcida de resistencia. Desactiva el imperativo de la productividad total.

El capitalismo contemporáneo, según Han, «odia el vacío y el silencio». Nos ha enseñado a temer las horas muertas. A no tener estímulos constantes. A necesitar una prueba digital de que estamos “haciendo” algo. Un error fatal para nuestro bienestar.

Pero es precisamente en este tiempo improductivo, anónimo y silencioso donde somos más soberanos. Alejados del ruido exterior, recuperamos el derecho a escucharnos. A existir sin que nadie mida nuestro rendimiento. Este es el secreto mejor guardado para recuperar el control.

La «hogarterapia»: un refugio imprescindible

La defensa del hogar no implica un aislamiento romántico. Tampoco abandonar la vida social. Se trata de reclamar un espacio donde el silencio no produzca culpa. Un lugar donde vivir sin testigos. Sin mercado, sin la obligación de mostrarse.

Esta idea conecta con la «hogarterapia». Una tendencia que propone convertir la vivienda en un entorno sano. Equilibrado y consciente, capaz de sostener nuestro bienestar emocional. Una solución oculta para el estrés diario.

Nuestra casa, más que un espacio funcional, se transforma en un exoesqueleto. Un hogar-templo que nos protege y nos regenera. Al «encender el fuego» del hogar, podemos potenciar nuestra salud.

Nos ayuda a reencontrar el propósito vital. A recuperar la calma frente al estrés constante. Mejora nuestras relaciones. Estimula la creatividad. Incluso puede ayudar a ordenar las finanzas desde un mayor equilibrio interno. Bajo este techo, la vida recupera su ritmo propio.

El silencio es movimiento interior

No se trata solo de quietud. La monja zen Kankyo Tannier, autora de La magia del silencio, nos recuerda un detalle crucial. «Quedarse en casa no significa quedarse quieta». El silencio también es movimiento interior. Y cuanto mejor nos conocemos, menos miedo tenemos de quedarnos a solas con nosotros mismos.

En la misma línea, Marie Kondo reivindica los «desfogamientos creativos». Son actividades sencillas. Nos reconectan con nuestra brújula interna. Nos devuelven la sensación de significado. (Quizás es hora de desempolvar ese hobby olvidado).

Esta obligación de ser feliz genera una presión devastadora. Hemos convertido la felicidad en un mandato individual. Byung-Chul Han, con su lucidez habitual, nos ofrece una salida. Un truco inesperado para desconectar de la presión.

Una decisión inteligente para nuestro día a día

Quizás es el momento de reconsiderar nuestra relación con la actividad constante. La urgencia del día a día nos atrapa. Pero la oportunidad de reconectar con nosotros mismos, en casa, es imprescindible. No la dejemos escapar.

Quedan pocas oportunidades para aplicar esta filosofía. La ley del ruido y la productividad cambia cada día. Pero la resistencia comienza por uno mismo. Por la paz que encontramos detrás de nuestra puerta.

Has tomado una decisión inteligente al leer esto. ¿Quizás es el momento de apagar el teléfono y disfrutar del silencio, verdad?