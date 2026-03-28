Un poble de tan sols 740 habitants s’ha convertit en l’epicentre de la recuperació del linx ibèric, superant en rellevància zones tradicionals i marcant un precedent en la conservació de fauna al continent

Durant dècades, pensar en el llince ibèric era visualitzar les marismas de Doñana o els cingles de la Sierra de Andújar. Però el mapa de la supervivència ha canviat dràsticament en els últims anys.
Existeix un petit racó a Espanya on el silenci només es trenca pel cruixir de les branques i el sigil de les garres sobre la terra. Un lloc que ha aconseguit el que semblava un impossible biològic.
El miracle dels 740 veïns
Parlem d’Almuradiel. Aquest municipi de Ciudad Real, amb només 740 habitants, s’ha convertit en l’epicentre d’una de les victòries ambientals més grans de tota Europa. (I sí, és tan sorprenent com sembla).
El que va començar el 2014 com una aposta arriscada del projecte Life+Iberlince, amb l’alliberament de només tres exemplars, ha acabat per transformar el destí de la nostra fauna més icònica.
En aquell moment, el llince caminava pel caire de l’abisme. Avui, la realitat a les terres matxegues ens torna un somriure que fa anys no ens podíem permetre.
L’èxit és rotund: el que va començar amb tres llinxs s’ha multiplicat fins a arribar als 400 exemplars que habiten actualment a la província de Ciudad Real.
Més que un santuari animal
Però no creguis que Almuradiel és només un punt al mapa per a biòlegs. Aquest poble, situat al cor estratègic de Sierra Morena, és una joia que el turisme de masses encara no ha aconseguit devorar.
L’entorn és, senzillament, privilegiat. El llince no ha triat aquest lloc per casualitat; ho ha fet per la puresa dels seus paisatges i la qualitat d’un ecosistema que sembla aturat en el temps.
Si t’apassiona la història, t’interessa saber que aquí el passat respira. La zona acull la Cova del Retamoso, on els nostres avantpassats van deixar la seva petjada en forma de pintures rupestres que són un autèntic tresor visual.
Per als qui busquen el misticisme, el Santuari ibèric del Collado de los Jardines ofereix una connexió directa amb l’antiguitat, després de la troballa de més de 2.000 exvots de bronze a les seves immediacions.
Arquitectura i pau absoluta
Passejar pels carrers d’Almuradiel és entendre què significa realment el concepte de “desconnexió”. És l’essència pura de la Manxa tradicional, lluny de sorolls, fums i notificacions de mòbil.
El gran orgull dels seus veïns és l’Església de la Puríssima Concepció. Aquest temple, edificat al segle XVIII, és un Bé d’Interès Cultural que fusiona amb maestria el barroc i el neoclàssic.
És el lloc perfecte per a aquells que busquen un cap de setmana de senderisme, cultura i, amb una mica de sort i uns bons prismàtics, l’avistament del felí més elegant del planeta.
Nota important: Encara que l’espècie ha passat de “perill d’extinció” a “vulnerable”, no podem baixar la guàrdia. Respectar el seu hàbitat és l’única manera d’assegurar que continuïn allà demà.
Actualment, amb més de 2.000 llinxs a tota la Península, el futur sembla brillant, però la fragilitat d’aquest equilibri ens obliga a ser turistes responsables i conscients.
Si estàs planejant la teva pròxima escapada, recorda que hi ha un poble de 740 habitants que ha demostrat que l’ésser humà i la natura salvatge poden prosperar junts.
T’animes a descobrir el nou regne del llince abans que es corri la veu?