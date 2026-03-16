Un minut de nit en ple dia: el fenomen que deixarà Catalunya a les fosques

Hem estat dècades mirant al cel amb una certa enveja astronòmica, conformant-nos amb veure tot just una part del Sol tapada per la Lluna. L’última vegada que la península Ibèrica va viure un eclipsi total va ser el 1912, una eternitat en termes d’observació científica. Però l’espera arriba a la seva fi: el cicle astronòmic ha canviat i Espanya es convertirà en l’epicentre mundial dels eclipsis entre el 2026 i el 2028.
No parlem d’un fenomen menor. Un eclipsi solar total succeeix quan el nostre satèl·lit s’interposa de forma exacta entre la Terra i el Sol, projectant una ombra que transforma el dia en nit. És una experiència sensorial que altera la temperatura, el comportament de la fauna i, sobretot, la percepció del temps dels que tenen la sort de ser a la franja de totalitat.
La gran cita: 12 d’agost del 2026
Apunta aquesta data en vermell: 12 d’agost del 2026. A la tarda, una franja de foscor d’aproximadament 290 quilòmetres d’ample creuarà la península de nord-oest a sud-est. Gràcies al fet que el fenomen ocorre en ple estiu, les probabilitats de gaudir de cels buidats són excepcionalment altes en gran part de la nostra geografia.
La trajectòria de l’ombra és ambiciosa. L’eclipsi tocarà terra al nord-est de Galícia i es desplaçarà travessant Astúries, Cantàbria, Castella i Lleó, el nord-est de Madrid, el País Basc, Navarra, La Rioja, el sud-est d’Aragó, el sud de Catalunya i el nord del País Valencià, per acabar el seu recorregut a les Illes Balears. Ciutats com la Corunya, Gijón, Oviedo, Santander, Valladolid, Saragossa, València, Castelló i Tarragona entraran al selecte club de la totalitat.
La durada d’aquest moment màgic oscil·larà entre un minut i 50 segons a la línia central, reduint-se a pocs segons conforme ens allunyem cap als límits nord o sud de la franja de totalitat. És un ball còsmic de precisió mil·limètrica.
La revenja del 2027: L’eclipsi dels 6 minuts
Si l’agenda t’impedeix gaudir de l’esdeveniment del 2026, el calendari t’ofereix una oportunitat immillorable tot just un any després. El 2 d’agost del 2027, un altre eclipsi total tornarà a creuar la península, aquesta vegada enfocant-se en l’extrem sud. La franja de totalitat travessarà l’estret de Gibraltar d’oest a est, cobrint ciutats com Cadis, Màlaga, Ceuta i Melilla.
Aquest esdeveniment serà, encara més, espectacular per la seva durada. Mentre que el 2026 la foscor serà breu, el 2027 la totalitat serà molt més perllongada. Ceuta, per exemple, podrà gaudir del fenomen durant uns impressionants 4 minuts i 48 segons. És un esdeveniment que, a nivell global, està catalogat com un dels eclipsis més llargs del segle.
2028: L’anell de foc arriba a la península
Per tancar aquest cicle astronòmic sense precedents, el 26 de gener del 2028 viurem un eclipsi anul·lar, el famós “anell de foc”. A diferència dels anteriors, en aquest cas la Lluna no aconsegueix cobrir el disc solar per complet a causa de la seva distància respecte a la Terra, creant un halo brillant i espectacular al voltant de la seva silueta fosca.
La franja d’anul·laritat creuarà el país des del sud-oest cap al nord-est just abans de la posta de Sol. Els habitants de Sevilla, Màlaga, Múrcia i València podran observar la fase anul·lar completa. És vital recordar que, en aquest tipus d’eclipsis, la protecció ocular és imprescindible en tot moment, ja que el Sol mai arriba a quedar ocult per complet, mantenint una intensitat lumínica danyosa per a la retina.
Som davant d’un moment històric. Durant aquests tres anys, Espanya serà el millor observatori natural del planeta. La combinació d’una meteorologia favorable i la freqüència d’aquests esdeveniments converteix aquest període en una oportunitat única per a la ciència, el turisme astronòmic i, simplement, per tornar a sorprendre’ns amb el moviment dels astres.