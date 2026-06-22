Un experiment a l’Antàrtida fa història: perforen 3.000 metres per trobar una càpsula del temps mil·lenària

Imagina un continent que guarda tots els seus secrets sota una capa de gel gairebé infinita. Això és exactament el que els científics han trobat després de perforar gairebé 3.000 metres en el subsòl de l’Antàrtida Oriental.
No estem parlant d’un objecte qualsevol, sinó d’una estructura geològica gegantina que ha estat oculta durant 12 milions d’anys. (Sí, nosaltres també ens hem quedat bocabadats amb la magnitud de la troballa).
Una arquitectura gegantina amb forma d’abanic
Els investigadors han identificat una formació geològica massiva que ja ha estat batejada com la Província de Conques en Abanic de l’Antàrtida Oriental. La seva forma, que recorda estranyament a un abanic de mà, és la peça clau que faltava al trencaclosques de la nostra història geològica.
Aquesta estructura no està sola al mapa. El seu gran valor és que connecta depressions que abans pensàvem que eren totalment independents entre si, com la conca de Wilkes, la conca d’Aurora i l’àrea del famós llac Vostok.
Aquesta càpsula del temps no és un contenidor físic, sinó el propi relleu rocós del terreny. És l’arxiu definitiu que ens permet reconstruir com es va fracturar la escorça terrestre fa milions d’anys quan el món era un lloc completament diferent.
Per què ens importa avui dia?
Pot semblar una història de fa dotze milions d’anys, però el que passa a 3.000 metres de profunditat té un impacte directe en la nostra realitat actual. En entendre aquests accidents geogràfics, els experts poden predir amb molta més precisió el flux del gel.
Aquesta informació és vital per a les projeccions sobre el futur augment del nivell del mar. Si volem saber què passarà amb les nostres costes en les pròximes dècades, primer hem d’escoltar el que ens expliquen les roques sobre el passat profund del planeta.
És fonamental no confondre aquest descobriment amb els projectes habituals que extreuen cilindres de gel per estudiar el clima recent. Mentre que iniciatives com Beyond EPICA analitzen bombolles d’aire per entendre els darrers 1,2 milions d’anys, aquesta troballa se centra en l’arquitectura continental d’unes eres molt més remotes.
Resulta fascinant pensar que, mentre tu llegeixes això, un equip de científics està treballant en condicions extremes al lloc més fred del món. La Terra mai deixa de sorprendre’ns amb els seus arxius ocults sota el gel, esperant ser trobats per la ciència.
Potser la clau per entendre el nostre futur climàtic no estava al cel, sinó escrit en la roca que s’amaga sota el continent més inexplorat del món. Ja sabies que el passat més remot podia tenir tanta influència en el teu demà?