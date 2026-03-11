Troben a Austràlia els cristalls més antics del món: així ajuden a explicar l’origen de la Terra

Tot el que pensaves saber sobre la formació de la Terra podria estar a punt de canviar. Un grup de científics acaba de desenterrar a Jack Hills, Austràlia, uns cristalls de zircó que funcionen com una autèntica càpsula del temps geològica.
No són pedres normals. Aquests diminuts fragments amaguen la història d’un planeta que, contra tot pronòstic, ja estava en moviment molt abans del que dictaven els llibres de text. (Sí, nosaltres també ens hem quedat de pedra en conèixer la xifra).
3.300 milions d’anys sota la lupa
L’equip liderat pel geòleg Shane Houchin, del prestigiós California Institute of Technology, ha sotmès aquests minerals a un examen de raigs X a l’Advanced Photon Source de Chicago. El resultat ha deixat la comunitat científica en xoc.
Aquests cristalls revelen que l’escorça terrestre ja experimentava el moviment de plaques tectòniques fa més de 3.300 milions d’anys. Això significa que la maquinària que avui regula el nostre clima i recicla els elements essencials per a la vida ja estava en marxa quan el planeta tot just era un nounat.
La clau està en l’oxigen: les vores d’aquests cristalls mostren nivells d’oxidació molt més alts del que s’esperava, suggerint una atmosfera primitiva sorprenentment propícia per a la vida.
El trencaclosques químic de la Terra primitiva
Per què és això tan important? Perquè la química d’aquests circons ens explica com interactuava la litosfera amb l’atmosfera original. En formar-se a partir de magma, aquests cristalls actuen com a sensors naturals que van detectar gasos volcànics i nivells d’oxigen que, fins avui, consideràvem impossibles en aquestes etapes tan primerenques.
Encara que experts com Simon Turner o Hugh O’Neill demanen cautela i suggereixen que certs comportaments dels gasos magmàtics podrien estar darrere d’aquestes lectures, l’evidència és contundent: alguna cosa molt gran estava passant sota els nostres peus fa milers de milions d’anys.
Una història de pressió i moviment
L’anàlisi ha permès reconstruir com canviaven les condicions del planeta. Mentre que els cristalls més antics de l’eó Hadià ens parlen d’una superfície infernal, calenta i volàtil, les troballes de fa 3.300 milions d’anys mostren una cosa diferent: l’inici de la subducció.
Aquests minerals van cristal·litzar a pressions molt més grans, indicant que fragments de l’escorça ja estaven sent transportats cap a l’interior del planeta. És el mateix mecanisme que avui mou els continents i genera terratrèmols, però funcionant a un nivell primitiu que va establir les bases de la nostra existència actual.
És possible que la vida comencés a gestar-se molt abans del que estava previst? La ciència està cada cop més a prop de confirmar que el nostre planeta no va ser un caos estàtic, sinó un laboratori dinàmic que es va preparar per a nosaltres des del primer segon. La història de la Terra és, sens dubte, el thriller més llarg i fascinant mai explicat.