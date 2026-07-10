Segons el paleoclimatòleg Francesc Burjachs, el planeta s’acosta a una nova era glacial

El clima ha deixat de ser una constant previsible per convertir-se en el desafiament existencial més gran de la nostra generació. Mentre el termòmetre puja, una pregunta incòmoda recorre els passadissos de la comunitat científica: és possible que el calfament global siga, en realitat, el motor d’una nova era glacial?
No és ciència-ficció, encara que ho semble. El paleoclimatòleg Francesc Burjachs ha posat sobre la taula un avís que canvia per complet la nostra forma d’entendre el col·lapse climàtic. (Sí, nosaltres també ens hem quedat gelats en llegir-ho).
El mecanisme ocult darrere del desglaç
La clau no està en la calor, sinó en l’aigua dolça. Quan les glaceres es fonen a un ritme frenètic, milers de milions de tones d’aigua sense sal envaeixen l’Atlàntic Nord. Este flux massiu altera la salinitat i, per efecte dòmino, deté la Circulació Meridional de Bolcament de l’Atlàntic (AMOC).
Per què ens hauria d’importar açò? Perquè esta corrent funciona com una cinta transportadora de calor que manté a Europa en una temperatura habitable. Sense ella, el continent podria enfrontar-se a un refredament radical mentre la resta del planeta patix onades de calor històriques.
La detenció d’esta corrent no és un esdeveniment aleatori; és un procés geològic que ja ha ocorregut en el passat. Els registres de sediments confirmen que el clima té un botó de reinici molt més ràpid del que creiem.
Som realment al llindar?
Burjachs és contundent amb l’evidència que mostren els estrats del terreny. No som davant d’un canvi que ocorrerà d’aquí a deu mil anys, sinó davant d’un procés que ja està donant senyals de fatiga. L’alteració dels patrons de pluja i la inestabilitat de les estacions que vivim darrerament són, segons les dades, els primers símptomes d’un sistema que perd el seu equilibri.
L’expert subratlla que la complexitat del sistema climàtic actual és inèdita, principalment perquè mai abans havíem injectat tant CO2 a l’atmosfera en un període tan breu. Estem jugant amb un termòstat natural les regles del qual estem començant a desxifrar, i el resultat és, si més no, inquietant.
La gran ironia del calfament
Sembla una contradicció absoluta, però la física no entén de paradoxes socials. El desglaç accelerat és el precursor necessari per a un refredament local dràstic. Mentre els governs se centren a reduir les emissions per l’excés de calor, els models paleoclimàtics ens recorden que la naturalesa sempre busca un nou punt d’equilibri, fins i tot si això implica congelar regions senceres.
És el moment de mirar més enllà de la temperatura de demà. El que està en joc és l’estabilitat de les corrents que han permès el desenvolupament de la civilització tal com la coneixem. La pròxima vegada que notes que el temps es comporta de forma estranya i erràtica, recorda que no és mala sort; és el sistema enviant avisos de socors.
Estem preparats per a un canvi de guió tan dràstic en la nostra meteorologia quotidiana? La ciència ja ha posat les dades sobre la taula, i el marge de maniobra és cada vegada més estret. La pregunta no és si el clima canviarà, sinó si serem capaços de sobreviure a la velocitat d’eixa transformació.
T’has fixat ja en com ha canviat el temps a la teua zona este últim any?