Samuel Gershman, investigador de Harvard: «Les cèl·lules individuals poden implementar algorismes d’aprenentatge no trivials»

Oblida tot el que creies saber sobre la intel·ligència. Sempre ens han dit que per pensar, raonar o triar, es necessita un cervell carregat de neurones. Error. La natura acaba de donar-nos una bufetada d’humilitat a través d’un ésser que ni tan sols pots veure a simple vista.
Parlem del Stentor roeselii, un organisme unicel·lular amb una curiosa forma de trompeta que està deixant els científics de Harvard en estat de xoc. Aquest petit gegant del món microscòpic ha demostrat que és capaç de “canviar d’opinió” i executar estratègies de supervivència que envejaria qualsevol animal complex. (Sí, una sola cèl·lula té més criteri que alguns coneguts).
La fi del neuromite: Intel·ligència sense neurones
Durant dècades, la ciència oficial va donar per fet que la plasticitat conductual era un luxe reservat a criatures amb sistema nerviós. Tanmateix, aquest protozou ha vingut a dinamitar aquest dogma. No té cervell, no té nervis, però té un pla A, un pla B i un pla C.
Investigadors de l’Escola de Medicina de Harvard es van proposar replicar un experiment de fa més d’un segle que ningú acabava de creure’s. En molestar el Stentor amb un raig de partícules irritants, l’organisme no va reaccionar com un simple autòmat. El que va passar després és el que els experts anomenen una jerarquia de decisions.
La vertadera intel·ligència no resideix a tenir neurones, sinó en la capacitat d’avaluar l’entorn i rectificar abans que sigui massa tard per a l’organisme.
L’estratègia de la trompeta: Com ens humilia aquest ésser?
Quan el Stentor rep un estímul desagradable, no es limita a un reflex mecànic. Desplega un menú de respostes perfectament ordenades. Primer, s’inclina suaument per esquivar la molèstia. Si això no funciona, utilitza els seus cinils (uns pèls microscòpics) per intentar desviar les partícules.
Però el fet fascinant ve ara. Si l’irritant persisteix, el microorganisme es contreu violentament cap a la seva base. I si res de l’anterior dona resultat, pren la decisió definitiva: es desprèn del seu ancoratge i fuig nedant a un lloc millor. (Nosaltres faríem exactament el mateix davant d’un veí sorollós, oi?).
Aquest comportament demostra que el Stentor posseeix una mena de memòria de treball. Sap el que ha intentat abans i, en veure que falla, tria una opció més dràstica. No és una reacció química cega; és un supervivent avaluant la seva sort en temps real.
Per què això t’hauria d’importar avui?
Aquesta troballa no és només una curiositat per a biòlegs tancats en un laboratori. Canvia per complet la nostra comprensió de la vida primitiva i de com es va originar el pensament. Si una sola cèl·lula pot “decidir”, la capacitat d’aprendre i gestionar informació està gravada en la mateixa estructura biològica, no només en la matèria grisa.
Per a la nostra butxaca intel·lectual, això significa que la intel·ligència biològica és molt més barata i eficient del que sospitàvem. Obre la porta a entendre malalties on la comunicació cel·lular falla o fins i tot a dissenyar una Intel·ligència Artificial basada en models cel·lulars més senzills i potents.
L’advertència de la natura
El Stentor roeselii fa milions d’anys que viu als estanys, fent la seva vida sense necessitat d’un crani que el protegeixi. Mentre nosaltres ens compliquem amb processos cognitius infinits, ell simplement tria i actua. És l’eficiència màxima de l’evolució.
La pròxima vegada que et sentis bloquejat davant d’una decisió, recorda aquest ésser amb forma de trompeta. A vegades, per sobreviure, només necessites saber quan inclinar-te, quan contreure’t i quan, simplement, canviar de barri.
Seguirem pensant que som els únics éssers intel·ligents del planeta després de veure això?