Què són els estranys polsos de ràdio detectats a l’Antàrtida i per què la ciència prepara un anunci imminent

Alguna cosa estranya passa sota el terra més fred del món. Durant dècades, l’Antàrtida ha estat l’escenari d’un fenomen que manté en suspens la comunitat científica internacional.
No es tracta de simples sorolls o moviments sísmics comuns. Parlem de polsos de ràdio d’altíssima energia que, contra tota lògica, semblen néixer de l’interior de la Terra.
Imagina per un moment que les lleis de la física que coneixes decideixen agafar-se un descans. (Sí, a nosaltres també ens explota el cap pensant en senyals que viatgen al revés).
La troballa que va trencar els esquemes
Tot va començar amb el projecte ANITA de la NASA. Els seus globus van detectar una cosa que no hauria d’existir: partícules amb polaritat invertida que brollaven del gel en lloc de caure del cel.
Aquests senyals suggereixen un origen terrestre profund. Per a la ciència actual, és impossible que partícules de tan alta energia travessin el planeta de punta a punta sense desintegrar-se.
El professor Peter Gorham, de la Universitat de Hawaii, va ser qui va donar la veu d’alarma. El gel antàrtic és el sòlid més transparent que existeix per a les ones de ràdio.
El gel funciona com una lent gegant i pura. És la finestra perfecta per observar el que la resta del planeta ens oculta.
Partícules fantasma o universos paral·lels?
La importància d’aquest misteri resideix en els neutrins. Aquestes partícules “fantasma” són essencials per entendre com es va formar la vida i els elements químics que ens componen.
El buit de respostes oficials va alimentar ràpidament les teories més boges a les xarxes socials. Es va arribar a parlar d’universos paral·lels on el temps corre cap enrere.
Fins i tot es va comparar la troballa amb la trama de pel·lícules de ciència-ficció. No obstant això, els experts prefereixen mantenir la calma mentre analitzen les dades dures de les missions.
La doctora Abigail Vieregg, líder en física cosmològica, reconeix que l’esdeveniment és estrany. Però adverteix que abans de reescriure els llibres de text, necessitem proves irrefutables.
PUEO: La tecnologia definitiva arriba al rescat
Aquí és on entra en joc el protagonista de la nostra història actual: el projecte PUEO (Payload for Ultrahigh Energy Observations).
Aquesta nova eina acaba de completar el seu vol inaugural en aquest 2026. És molt més sensible i potent que qualsevol antena enviada anteriorment a la meseta antàrtica.
PUEO utilitza tècniques de radioastronomia clàssica per sumar senyals en temps real. Això li permet distingir entre una interferència humana i un vertader esdeveniment subatòmic.
Gràcies a la seva capacitat de formar feixos, els científics poden rastrejar l’origen exacte de cada pols de ràdio amb una precisió quirúrgica.
La Intel·ligència Artificial serà l’encarregada de filtrar els milions de senyals captats per trobar l’agulla en el paller antàrtic.
El que ens juguem al Pol Sud
L’objectiu de la missió és ambiciós i ens afecta a tots. Podríem estar davant la porta d’una física completament nova que canviï la nostra manera d’entendre l’univers.
O potser, existeix una explicació més terrenal basada en les propietats del gel, coneguda com l’efecte Askaryan. Sigui com sigui, la resposta és a prop.
Els investigadors estimen que l’anàlisi final de les dades trigarà entre un i dos anys. És una tasca colossal que requereix paciència i molta precisió tècnica.
Mentrestant, l’equip del Dr. Jesús Reolid i altres científics continuen treballant en condicions extremes. Preparar les maletes per viure setmanes en un vaixell és només el principi.
Creuar el continent blanc per caçar partícules invisibles és, probablement, la feina més fascinant del món ara mateix. L’espera, sens dubte, valdrà la pena.
Serà aquest el descobriment que ens obligui a canviar tot el que sabem sobre la matèria?