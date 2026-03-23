Ni Picos de Europa ni Riaño: la zona d’Espanya que el llop ibèric podria recuperar després de més de 30 anys

Espanya viu un moment de tensió i esperança mediambiental. Mentre el nord peninsular gestiona les seves 300 bandades de llop ibèric, un nou focus d’atenció ha sorgit on ningú ho esperava. No parlem de les muntanyes de Lleó ni de les terres asturianes, sinó del sud-est espanyol.
La notícia ha saltat després d’una petició formal que podria canviar el mapa de la biodiversitat. Després de més de tres dècades de silenci absolut, el fantasma del llop torna a planejar sobre una regió que el va veure desaparèixer a principis del segle XX: Múrcia.
El rastre d’un gegant oblidat
La presència de l’animal no és una invenció moderna. El record del llop està gravat en la mateixa terra, en llocs amb noms tan evidents com la Fuente del Lobo o el Barranco del Lobo. Són cicatrius d’una història on el depredador i l’home compartien territori.
Però, què va passar perquè s’esvaís? La combinació va ser letal. La caça intensiva, una activitat minera voraç i l’asfalt de l’expansió urbana van tancar el cercle sobre l’espècie fins a fer la seva vida impossible en aquestes terres.
Des de l’any 1995, la normativa autonòmica és clara i contundent: el llop es considera una espècie extinta a la Regió de Múrcia. Però aquesta etiqueta no és només un títol trist, és una obligació legal que ara podria activar-se.
L’ofensiva dels conservacionistes
L’Associació per a la Conservació i Estudi del Llop Ibèric (ASCEL) ha posat sobre la taula una petició que ha fet tremolar els despatxos oficials. Han sol·licitat formalment que es compleixi la llei i s’avaluï el retorn de l’espècie.
La llei estableix que, davant una espècie catalogada com a extinta, l’administració té el deure d’analitzar la viabilitat de la seva restauració. No és només un desig romàntic, és un protocol tècnic que reclama actuacions per millorar els hàbitats i permetre un possible assentament futur.
Actualment, el llop a Espanya es distribueix de manera molt desigual. Les xifres oficials parlen de unes 300 bandades, però la gran majoria es concentren al nord, deixant el sud com un desert biològic per a aquest gran carnívor.
El mur de la realitat: el “no” del Govern
Malgrat la pressió dels experts i el marc legal vigent, la resposta de l’Executiu regional ha estat una galleda d’aigua freda. El Govern de Múrcia ha descartat, per ara, iniciar qualsevol estudi de reintroducció.
L’argument tècnic és de pes: la falta de connectivitat. Segons els responsables de medi ambient, Múrcia es convertiria en una “illa genètica”. Sense corredors ecològics que connectin amb les poblacions del centre o nord peninsular, els llops murcians estarien condemnats a la consanguinitat i al fracàs biològic.
A més, la prioritat actual de l’agenda de conservació està centrada en altres programes, deixant el retorn del “canis lupus signatus” en una llista d’espera que sembla no tenir fi.
La polèmica està servida. El llop ibèric ja no és només un animal salvatge, és el símbol d’un debat sobre com volem que sigui la nostra natura. Tornarà algun dia a udolar el llop a Múrcia o es quedarà per sempre com un simple nom en un mapa?
Potser la resposta no depèn de la biologia, sinó de la voluntat política de connectar un país que encara té massa barreres invisibles per a la seva fauna més emblemàtica.