L’ós marró ja supera els 400 exemplars i confirma la recuperació a Espanya

Espanya està sent testimoni d’un fenomen que molts creien impossible fa tot just dues dècades. L’os bru, aquest gegant que semblava condemnat a desaparèixer de les nostres muntanyes, ha donat un cop sobre la taula.
No estem parlant d’un albirament aïllat o d’una xifra optimista d’algun estudi local. Les dades confirmen que l’espècie ha trencat el sostre de vidre de l’extinció i ha iniciat una reconquesta silenciosa pel nord peninsular.
El miracle dels 400 exemplars
Les últimes xifres oficials han fet saltar les alarmes, però aquesta vegada per una bona raó. La població d’os bru a Espanya ja supera els 400 exemplars, una xifra que marca un abans i un després en la conservació europea.
Aquest increment no és només un número; és una fita de supervivència. Hem passat de tenir una espècie pràcticament sentenciada als anys 90 a veure com avui creix de manera natural en els nostres sistemes muntanyosos més emblemàtics.
El més sorprenent és on s’està produint aquest esclat de vida. Encara que molts miren cap al Massís del Gorbeia o la Serra d’Aralar, el vertader motor d’aquesta recuperació està en un altre lloc.
El nucli occidental, que abraça zones d’Astúries, Lleó i Lugo, es manté actualment com el bastió més robust, protegit i consolidat de tota la península Ibèrica.
La reconquesta de territoris oblidats
L’expansió de l’os bru està deixant bocabadats els experts (i a nosaltres també, per què enganyar-nos). El creixement al nucli oriental, a Palència, Cantàbria i Lleó, és proporcionalment el més ràpid dels últims anys.
Però la dada que realment posa la pell de gallina és el retorn a zones on no es veia un exemplar des de feia més de 150 anys. Comarques com Cabrera, Carballeda i Sanabria tornen a ser territori osser després d’un segle i mig d’absència total.
Aquest retorn a casa ha estat possible gràcies a un factor determinant que ha canviat les regles del joc: el fi dràstic de la caça furtiva. Sense la pressió de l’home prement el gallet, l’os ha tornat a reclamar el que sempre va ser seu.
Per què la Cordillera Cantàbrica i no altres llocs?
La clau d’aquest èxit rau en la geografia de l’aïllament. La Cordillera Cantàbrica, amb les seves valls profundes i vessants gairebé verticals, va oferir el refugi perfecte quan la persecució humana va acovardir els últims supervivents.
No és només una qüestió de seguretat; és una qüestió de menú. Aquests boscos caducifolis de roures, faigs i castanyers funcionen com un celler natural inesgotable que permet a les famílies d’ossos prosperar sense descans.
A més, l’orografia cantàbrica és rica en coves i oquedats naturals. Aquests espais són imprescindibles perquè les femelles puguin protegir les seves cries durant els durs mesos d’hivern, garantint que la següent generació arribi sana a la primavera.
Cal destacar que, a diferència dels Pirineus, on es van haver d’introduir exemplars d’Eslovènia, la població de la Cordillera Cantàbrica és 100% autòctona i adaptada.
El nou desafiament: conviure amb el veí
No obstant això, aquest èxit porta amb si un nou repte que no podem ignorar. El canvi climàtic està alterant la disponibilitat d’aliment als cims més alts, obligant els ossos a baixar dels seus castells de roca.
Cada vegada és més comú veure exemplars en zones més baixes i poblades, atrets per l’olor dels fruiters i els rucs de les abelles. Gestionar aquesta coexistència entre l’humà i el plantígrad és la gran tasca pendent per als pròxims anys.
L’os bru ja no és una llegenda del passat ni una foto en un llibre de text. És una realitat que respira, camina i es multiplica en els nostres boscos. Saber que ara poden viure tranquils és, sens dubte, la millor notícia per al nostre patrimoni natural.
T’imagines caminar per la muntanya i saber que, a uns pocs quilòmetres, una ossa cuida dels seus esbardos en llibertat? És un privilegi que vam estar a punt de perdre per sempre.