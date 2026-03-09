L’estranya “lluerna” que ha deixat la NASA bocabadada

El cel nocturn, normalment previsible, ha regalat un espectacle que ha deixat els científics de la NASA analitzant cada píxel amb lupa. No és la primera vegada que mirem cap amunt i ens sorprèn alguna cosa, però el que va passar el passat 16 de febrer té tota la comunitat astronòmica en alerta màxima.
Parlem d’una resplendor massiva, gairebé fantasmal, que es va estendre com un mantell lluminós des de la costa est del Canadà fins a arribar a les profunditats de l’Atlàntic Nord, cobrint el cel sobre Groenlàndia. (Sí, nosaltres també ens hem quedat bocabadats en veure les captures del satèl·lit).
L’empremta digital d’una tempesta invisible
El responsable tècnic d’aquesta troballa és el satèl·lit Suomi NPP, específicament gràcies al seu instrument VIIRS. Aquest dispositiu no és una càmera qualsevol; és un sistema capaç de filtrar la llum nocturna per separar el soroll urbà o el reflex de la lluna de la veritable activitat atmosfèrica. El que va detectar no va ser una errada del sensor, sinó un esdeveniment de clima espacial en plena ebullició.
La clau és al canal dia-nit de l’instrument VIIRS, que permet visualitzar emissions atmosfèriques invisibles a l’ull humà nu.
Tot va començar amb una tempesta geomagnètica de nivell G1. Tot i que en l’escala oficial de la NOAA —que arriba fins a G5— això sembli un murmuri, va ser suficient per encendre la metxa. Hores més tard, l’energia es va intensificar fins a assolir el nivell G2, un salt d’intensitat que va ampliar l'”oval auroral” molt més enllà de les seves fronteres habituals. El resultat va ser aquesta brillantor que, des de l’espai, es va dibuixar en una escala de grisos perfecta, però que a terra es va viure com una explosió de verds, vermells i porpres.
Per què això no és només un xou de llums?
Aquí és on entra la part que ens hauria d’interessar a tots. Aquesta expansió lluminosa no és casualitat; està vinculada a un forat coronal que va disparar un flux ràpid de vent solar directament cap al nostre camp magnètic. És un recordatori, a vegades necessari, que vivim protegits per un escut invisible que, de tant en tant, mostra les costures davant del Sol.
Aquest episodi encaixa a més amb els objectius de la missió Gneiss, que recentment va llançar coets de sondeig des d’Alaska per entendre com es mouen els corrents elèctrics a les capes superiors de la nostra atmosfera. (Estem intentant desxifrar l’ADN d’aquestes tempestes abans que afectin les nostres comunicacions).
La seguretat tecnològica sota vigilància
Potser et preguntes si això afecta el teu telèfon o la xarxa elèctrica. La resposta curta és que, encara que aquest esdeveniment va ser moderat, cada tempesta és un laboratori obert. Monitoritzar aquestes resplendors és l’única forma d’anticipar futures interrupcions tecnològiques. L’atmosfera superior del nostre planeta està enviant senyals constants sobre el clima espacial, i per fi estem aprenent a llegir-les.
La pròxima vegada que sentis parlar d’una tempesta solar, recorda: la resplendor que vam veure sobre Groenlàndia va ser l’avís que el Sol continua sent el protagonista absolut del nostre entorn. Què més tindrà preparat per a nosaltres abans que s’acabi el mes?