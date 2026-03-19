Les aurores boreals arribaran divendres a Espanya: aquestes són les zones on veure-les

Prepara la càmera i busca un lloc fosc, perquè aquest divendres el cel d’Espanya podria tenyir-se de colors impossibles. El que normalment és un privilegi de Noruega o Islàndia, les aurores boreals, es trasllada a les nostres latituds gràcies a una carambola astronòmica que no es repetirà fàcilment.
No és ciència-ficció ni un error del satèl·lit. La nit del divendres 20 de març coincideixen tres factors explosius: l’arribada de l’equinocci de primavera, una activitat solar desfermada i una lluna nova que deixarà el cel completament fosc. (Sí, nosaltres també estem revisant el pronòstic del temps cada cinc minuts).
On són els millors miradors?
Tot i que les aurores miren al pol, la potència d’aquest fenomen permetrà que es vegin des de diversos punts de la geografia espanyola. La zona nord de la Península és, sens dubte, la gran favorita. Si et trobes a Galícia, Astúries, Cantàbria o als Pirineus, tens moltes paperetes per presenciar el miracle.
Però no tot es queda al nord. Els experts apunten que les zones de muntanya del centre i, sorprenentment, les Illes Canàries, podrien oferir vistes privilegiades. Punts com el Teide a Tenerife o el Roque de los Muchachos a La Palma són llocs estratègics on la contaminació lumínica és gairebé nul·la.
L’únic requisit imprescindible és tenir una visibilitat clara cap a l’horitzó nord. Si tens un edifici o una muntanya massa alta davant, et podries perdre el ball de llums just quan comenci el xou.
Per què passa ara? L’efecte equinocci
Hi ha una raó física per la qual març és el mes clau. Durant els equinoccis, el camp magnètic de la Terra i el vent solar s’alineen de tal manera que les “esquerdes” magnètiques s’obren, facilitant que les partícules solars entrin a la nostra atmosfera amb més força de l’habitual.
Això, sumat al cicle d’alta activitat que presenta el Sol aquest 2026, fa que la probabilitat d’aurores a latituds baixes es dispari. És el moment perfecte perquè el nostre cel es converteixi en un llenç de tons verds i porpres que la teva butxaca agrairà, ja que t’estalvies el bitllet d’avió a l’Àrtic.
Aquest fenomen té una segona oportunitat marcada al calendari: el 23 de setembre, coincidint amb l’equinocci de tardor. Però els astrònoms adverteixen que les condicions de foscor d’aquest divendres són gairebé immillorables.
Consells per a caçadors d’aurores
Si vols tenir èxit, oblida’t de les ciutats. La il·luminació urbana és l’enemiga número u d’aquest espectacle. Has de buscar zones amb certificació Starlight o miradors aïllats. (Consell d’amic: porta roba d’abrigar, perquè la millor hora sol ser la matinada, quan el fred apreta més).
No esperis veure les llums tan brillants com a Lapònia a simple vista; sovint, l’ull humà les percep com una mena de boira blanquinosa o vermellosa a l’horitzó. El truc definitiu? Utilitza la llarga exposició del teu mòbil. La lent captarà els colors que la teva retina amb prou feines pot intuir.
Una decisió intel·ligent
Quedar-se a casa aquest divendres podria ser un error del qual et penediràs quan vegis les fotos a Instagram l’endemà. La ciència ens ofereix una treva i un espectacle gratuït que ens recorda que vivim en un planeta viu i connectat amb l’espai profund.
Aprofita aquesta finestra d’oportunitat. El cel no ens regala moments així cada dia, i menys amb la comoditat de poder veure-ho des de casa nostra. T’esperem sota les estrelles, oi?
No oblidis carregar bé el mòbil i compartir la teva troballa; podríem estar davant d’una de les nits més màgiques de la dècada.