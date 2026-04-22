L’asteroide que vigila la NASA: passarà a prop de la Terra i els experts demanen atenció a aquesta data

L’espai exterior ens acaba d’enviar un recordatori de com som de vulnerables. No és ciència-ficció ni el guió d’una pel·lícula de Hollywood.
Els sistemes de vigilància de la NASA i les principals agències espacials han posat l’ull en un objecte que treu l’alè. Es tracta d’un asteroide massiu, amb dimensions comparables a la icònica Torre Eiffel de París.
La pregunta que tots ens fem mentre mirem al cel és la mateixa: Estem realment preparats per a un impacte o és només un avís més del cosmos? (Spoiler: la ciència ja té una data marcada en vermell al calendari).
El gegant que aguaita: Així és l’asteroide Apophis
Parlem d’una roca espacial que no és una desconeguda per als astrònoms, però que aquesta vegada ha encès totes les alarmes per la seva proximitat extrema.
Amb uns 340 metres d’ample, aquest colós de ferro i roca es desplaça a una velocitat que desafia la lògica humana. El seu nom científic és 99942 Apophis, batejat així en honor al déu egipci del caos i la foscor.
No és un nom triat a l’atzar. Durant anys, aquest objecte ha estat considerat un dels més perillosos per a la seguretat del nostre planeta a causa dels seus constants creuaments amb l’òrbita terrestre.
Heu de saber que un impacte d’un objecte d’aquesta mida alliberaria una energia equivalent a centenars de bombes nuclears. L’escenari seria, senzillament, catastròfic per a tota la humanitat.
La data de la trobada: Quan passarà “fregant” la Terra?
Agafa la teva agenda i marca el 13 d’abril de 2029. Aquest és el dia en què el món sencer aguantarà la respiració mentre l’Apophis fa la seva entrada triomfal al nostre veïnat còsmic.
El que fa que aquest esdeveniment sigui històric és la distància. Els científics estimen que passarà a tan sols 32.000 quilòmetres de la superfície terrestre.
Perquè te’n facis una idea: aquesta distància és menor a la que es troben molts dels nostres satèl·lits de comunicacions. Estarà tan a prop que, en algunes parts del món, es podrà veure a simple vista sense necessitat de telescopis.
És una distància que, en termes astronòmics, equival a que una bala et passi fregant l’orella sense arribar a tocar-te. (Sí, nosaltres també sentim aquest calfred a l’esquena).
Per què els científics demanen “preparar-se” ara?
Molts es pregunten per què la urgència si falten anys per a la trobada. La resposta es troba en l’Enginyeria de Defensa Planetària.
La comunitat científica internacional no vol deixar res a l’atzar. Aprofitaran aquest acostament per estudiar l’estructura interna de l’asteroide i com la gravetat de la Terra podria alterar la seva trajectòria futura.
Existeix una por latent entre els experts: l’efecte de les “pany de clau gravitacionals”. Si l’asteroide passa per un punt específic de l’espai durant aquest vol, la seva òrbita podria canviar prou com per impactar contra nosaltres en una visita posterior.
Per això, missions com la nau OSIRIS-APEX de la NASA ja estan en marxa per trobar-se amb l’Apophis i escortar-lo durant el seu pas proper.
El benefici per a la humanitat: Un laboratori al cel
No tot és por i càlculs de fi del món. Aquest esdeveniment representa la major oportunitat de la història per aprendre a desviar asteroides en el futur.
En observar com reacciona la roca davant les forces de marea del nostre planeta, els enginyers podran dissenyar millors sistemes d’impacte cinètic, com el que ja es va provar amb èxit en la missió DART.
Saber exactament de què està fet i com es mou és la nostra millor arma perquè, si alguna vegada un decideix apuntar directament al centre de la nostra civilització, puguem tornar-li el cop.
Encara que el risc d’impacte per al 2029 s’ha descartat oficialment, la vigilància continua sent màxima per als seus retorns en les dècades de 2030 i 2060. No podem abaixar la guàrdia.
Què passaria si els càlculs fallen?
Si bé la NASA insisteix que estem sans i estalvis, els entusiastes de l’espai i alguns investigadors independents mantenen la cautela sobre les variables imprevistes.
Un petit xoc amb un altre micro-asteroide o una desgasificació inesperada del propi Apophis podria alterar el seu rumb. Per això, el monitoratge és 24/7 i en temps real.
El pressupost invertit en aquestes missions de vigilància ha crescut exponencialment en els últims mesos. La nostra butxaca està finançant l’escut que evita que acabem com els dinosaures.
És el preu que hem de pagar per viure en un sistema solar que, lluny de ser un lloc tranquil, és una verdadera galeria de tir còsmica.
El compte enrere ha començat
Falten pocs anys perquè el cel ens regali un espectacle que només passa una vegada cada diversos mil·lennis. Un objecte de la mida de la Torre Eiffel creuant el firmament com una estrella fugaç gegant.
Serà un moment d’unió global, on la tecnologia i la ciència es posaran a prova davant la força bruta de la natura espacial.
T’imagines sortir al balcó i veure passar una muntanya de roca a milers de quilòmetres per hora? El compte enrere ja està en marxa i no s’aturarà per a ningú.
Mantenir-se informat sobre aquests moviments no és només curiositat, és una qüestió de supervivència intel·ligent.
Estaràs mirant al cel aquell divendres 13 d’abril o prefereixes no saber què hi ha allà fora?