L’assassí més silenciós i estrany del mar: així actua el depredador que traga tot el que troba

A la foscor absoluta de la zona abissal, on la pressió aixafaria qualsevol estructura humana, habita una criatura que sembla sortida d’un malson de ciència-ficció. El peix pelicà (Eurypharynx pelecanoides) s’ha consolidat com el depredador més estrany i letal del fons marí, gràcies a una anatomia que desafia totes les lleis de la biologia convencional.
El que realment inquieta la comunitat científica no és només la seva aparença, sinó la seva capacitat d’atac. Aquest peix posseeix una boca que pot expandir-se de forma violenta en qüestió de mil·lisegons, creant una cavitat tan gran que li permet empassar-se preses molt més grans que el seu propi cos. (Sí, és tan aterridor com sona, però l’enginyeria que hi ha darrere de la seva mandíbula és una obra mestra de l’evolució).
La mandíbula extensible: un mecanisme de caça únic
A diferència de qualsevol altre animal conegut, el peix pelicà no té costelles, fet que permet que el seu estómac s’estiri de manera sobrenatural. Però el vertader “secret” rau en la seva mandíbula inferior. Aquesta estructura està unida de forma laxa al crani i pot desplegar-se com si fos una bossa gegant, permetent-li succionar grans volums d’aigua i menjar d’un sol cop.
Investigacions recents mitjançant submergibles de profunditat han revelat que aquest peix no és un nedador ràpid. De fet, el seu cos és prim i similar al d’una anguila. La seva estratègia no és la persecució, sinó l’emboscada perfecta. Espera pacientment en la penombra fins que el seu sensor de llum natural (un òrgan bioluminescent al final de la cua) atrau una víctima curiosa cap a la seva boca oberta.
És vital comprendre que, en un entorn on el menjar és extremadament escàs, el peix pelicà no es pot permetre fallar. La seva boca funciona com una xarxa de ròssec biològica que s’activa per reflex. Una vegada que la presa entra a l’àrea d’influència, la mandíbula es tanca hermèticament, expulsant l’aigua sobrant a través de les brànquies i deixant només l’aliment a punt per ser processat.
Un supervivent extrem al límit de l’impossible
Tot i haver estat identificat fa dècades, els científics admeten que encara en sabem molt poc sobre el seu cicle de vida. Es creu que aquests animals només es reprodueixen una vegada abans de morir, dedicant tota la seva energia acumulada a un únic esdeveniment reproductiu a les profunditats. Aquest sacrifici biològic és el que els ha permès mantenir-se com una espècie dominant en l’ecosistema més hostil del planeta.
L’interès de la tecnologia en aquest animal va més enllà de la zoologia. Enginyers biomecànics estudien la flexibilitat dels seus teixits per desenvolupar nous materials elàstics i sistemes de captura submarina. El peix pelicà és, en essència, un laboratori vivent de com la vida s’adapta a condicions d’escassetat absoluta i pressió extrema.
A més, la seva presència és un indicador clau de la salut de les profunditats. En estar al capdamunt de la cadena alimentària abissal, qualsevol canvi en la seva població adverteix sobre alteracions en els corrents marins o en els nivells d’oxigen de l’oceà profund. La seva existència ens recorda que, encara que no els veiem, aquests monstres invisibles mantenen l’equilibri del nostre món blau.
La pròxima vegada que miris el mar, recorda que milers de metres per sota dels teus peus existeix un ésser amb una boca capaç d’empassar-se la por. La natura sempre troba una forma, per molt estranya i letal que sigui, de recordar-nos qui mana a l’abisme.
No et resulta fascinant que un ésser tan petit pugui tenir una gana tan infinita? L’oceà profund continua sent l’última frontera del nostre planeta, i el peix pelicà és el seu guardià més bizarro.