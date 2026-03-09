La troballa que canvia la medicina

Imagina un viatger del temps que no arriba amb armes, sinó amb un sistema de defensa perfecte dissenyat fa cinc mil·lennis. Això és precisament el que acaba d’aterrar als nostres laboratoris des de les profunditats del gel.
Els científics han rescatat de l’oblit el Psychrobacter SC65A.3, un bacteri que ha romàs congelat sota 25 metres de gèlid aïllament durant mil·lennis. I el que han trobat en descongelar-lo ens deixa a tots sense paraules.
Una resistència que desafia la medicina moderna
No és una curiositat biològica més. Després de sotmetre’l a proves rigoroses, els investigadors han confirmat que aquesta relíquia microscòpica és resistent a deu antibiòtics moderns. Sí, aquells mateixos que tu i jo utilitzem per tractar des d’una infecció urinària fins a problemes respiratoris greus.
La troballa, publicada a Frontiers in Microbiology, posa sobre la taula una realitat que incomoda: la resistència als antibiòtics no és només un error humà per l’ús excessiu de medicació. És una evolució natural que ja estava passant molt abans que s’inventés la penicil·lina.
La resistència bacteriana no és un invent recent. Aquest cep demostra que la natura ja tenia els seus propis escuts biològics activats fa 5.000 anys.
El perill ocult sota el desglaç
Aquí és on la història es torna realment alarmant. La investigadora principal de l’Institut de Biologia de Bucarest, Cristina Purcarea, adverteix d’un doble desafiament que ja està en el radar de la comunitat científica global.
D’una banda, el canvi climàtic i el desglaç accelerat podrien estar alliberant microbis antics al nostre ecosistema actual. Són éssers que no han estat en contacte amb la civilització en mil·lennis i els mecanismes de defensa dels quals desconeixem per complet.
Però no tot és por. La investigació ha destapat més de 600 gens de funció desconeguda, una mina d’or biològica que podria reescriure la nostra manera d’entendre la medicina (i de sobreviure-hi).
La clau per a nous medicaments
És aquest bacteri la nostra major amenaça o la nostra gran salvació? Entre les troballes, l’equip ha identificat 11 gens específics amb una capacitat sorprenent: poden inhibir o destruir altres bacteris, fongs i virus competidors.
Això obre una porta inesperada per al desenvolupament d’una nova generació d’antibiòtics. Si aconseguim desxifrar com aquest bacteri de l’edat de pedra aconsegueix neutralitzar els seus enemics, podríem tenir a les nostres mans la solució per als “superbacteris” que avui preocupen els hospitals de tot el món.
La natura, amb la seva paciència infinita, ens està enviant un recordatori que sempre ha anat un pas per davant de la nostra tecnologia. Mentre els gels retrocedeixen, ens toca a nosaltres decidir si estem a punt per al que emergeix del passat.