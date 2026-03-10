La cova segellada durant 40.000 anys que podria reescriure la història

Imagini una càpsula del temps, tancada hermèticament per la pròpia naturalesa, que ha restat aliena al pas de la humanitat durant 40.000 anys. No és ciència-ficció. Ha passat sota el Penyal de Gibraltar, i el que els arqueòlegs han trobat en trencar-ne el segell podria obligar-nos a canviar els llibres de text sobre els nostres avantpassats més propers: els neandertals.
La troballa va tenir lloc a la cova Vanguard, una de les joies del complex de Gorham, declarat Patrimoni Mundial per la UNESCO. Després de retirar una gruixuda capa de sediments que havia actuat com un escut protector durant desenes de mil·lennis, l’equip del Museu Nacional de Gibraltar es va trobar amb una cambra oculta. En entrar, el que van veure els va deixar sense alè: un ecosistema del Paleolític conservat en un estat de puresa científica gairebé inaudit.
Un escenari intacte: la clau de la supervivència
El que fa que aquest descobriment sigui excepcional no és només el que hi ha a dins, sinó com està col·locat. A diferència d’altres jaciments on les restes han estat arrossegades per l’aigua o alterades per moviments geològics, aquí tot romania al seu lloc original. És, literalment, una instantània de la vida quotidiana dels últims grups neandertals que van habitar l’extrem sud de la península ibèrica.
Els investigadors han documentat ossos de linx, hiena i voltor, però hi ha una peça que brilla amb llum pròpia: una petxina d’un gran caragol marí. La seva presència a la cambra, pel seu tamany i ubicació, no sembla fruit de l’atzar ni de l’activitat animal. Tot apunta que va ser transportada allà per mans neandertals, una dada crucial que reforça la capacitat intel·lectual i la complexitat social d’aquests homínids en els seus moments finals abans de la seva desaparició.
Dada essencial: L’absència de senyals d’arrossegament o pertorbacions naturals a les restes permet als científics analitzar els nivells arqueològics sense por a errors de cronologia. És l’evidència “neta” que buscaven des de feia anys per resoldre el gran enigma de la seva extinció.
La fi d’un misteri?
Encara que aquesta cambra no ofereix una solució definitiva al gran interrogant sobre per què van desaparèixer els neandertals, sí que ens regala un registre intacte. Gràcies a aquest aïllament, ara podem revisar datacions prèvies amb una precisió que abans era impossible. És com si el Penyal de Gibraltar ens hagués estat guardant un secret, esperant que tinguéssim la tecnologia suficient per entendre’l.
El complex de coves, que inclou les de Gorham, Vanguard, Hyaena i Bennett, ja ens havia donat pistes fascinants en el passat, com eines mosterianes i gravats que desafiaven la idea que el pensament simbòlic era exclusiu de l’Homo sapiens. Ara, aquesta nova cavitat aporta una peça més a un trencaclosques que és, en realitat, la història de la nostra pròpia identitat.
Som davant d’un enclavament de valor científic incalculable. Cada os, cada petxina i cada gra de sediment d’aquesta cova segellada és una oportunitat per entendre com van ser els últims dies dels neandertals. Van viure aquí amb esperança? Va ser aquest el seu darrer refugi? Les respostes comencen a emergir, i sens dubte, aquest cop tenen el segell de la història pura.