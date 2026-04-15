Imatges úniques: una balena de 18 metres es deixa veure per les aigües de Barcelona

Si pensaves que el més gran que podies veure al mar de Barcelona era un creuer de luxe, estàs molt equivocat. Només cal aixecar la vista de la sorra per flipar fort.
Aquests dies, les aigües de la capital catalana s’han convertit en l’escenari d’un espectacle que sembla tret de National Geographic. (Jo encara estic intentant processar que això passi al costat del bicing).
Els rorquals comuns, les segones balenes més grans del planeta, han decidit que el nostre litoral és el millor lloc per fer el seu particular “bufet lliure” de primavera.
No és cap broma: parlem d’animals que poden arribar als 24 metres de llargada i que es mouen a pocs quilòmetres de la costa barcelonina amb una elegància brutal.
L’autopista blava davant del Garraf
L’associació Edmaktub ha tornat a confirmar que la zona del delta del Llobregat i les costes del Garraf són una autopista migratòria vital per a aquests gegants de l’oceà.
Aquestes balenes no estan de passada per casualitat. Venen aquí perquè el nostre mar està ple de plàncton i de menjar fresc que necessiten per agafar forces abans de seguir el seu viatge cap al nord.
El que ha deixat els experts astorats és la quantitat d’exemplars que s’estan avistant des de Setmana Santa. És un festival de burtits i cues gegants que es pot veure fins i tot des de terra ferma amb uns bons prismàtics.
Per a la nostra ciutat, tenir aquests veïns és un privilegi absolut, però també una responsabilitat enorme. El mar no és només per fer paddle surf; és casa seva.
Has de saber que el rorqual és un animal molt sensible al soroll dels vaixells. Per això, s’està demanant a tothom que surt a navegar que tingui una cura extrema per no molestar-les.
Com veure-les sense espantar-les
Si tens la sort de tenir una barca o llogues una sortida de “whale watching”, recorda que hi ha unes normes d’or. No t’hi pots acostar a menys de 60 metres ni tallar-los el pas.
La millor manera de gaudir de l’espectacle és des de la distància, deixant que elles marquin el ritme. Veure com treuen el llom platejat mentre el sol es pon sobre el skyline de Barcelona és una cosa que no oblidaràs mai.
Molts barcelonins ja estan pujant fotos a les xarxes que semblen fetes a l’Antàrtida, però no, estan fetes davant de l’Hotel W. La natura ens està donant una lliçó de humilitat.
Aquest fenomen és una prova de que, si cuidem una mica el nostre entorn, la fauna torna. El retorn de les balenes és el millor indicador de salut per al nostre Mediterrani.
Jo em pregunto què deuen pensar elles quan veuen el temple de la Sagrada Família des de l’aigua mentre bufen i s’omplen els pulmons d’aire.
Un avís per als navegants
Si ets dels que agafa el veler el cap de setmana, vigila molt. Topar amb un animal de 40 tones no és cap broma, ni per a tu ni per a la balena. La prudència és la teva millor aliada.
Les autoritats marítimes estan monitoritzant els moviments per evitar accidents, ja que el trànsit de mercaderies al Port de Barcelona és dels més alts d’Europa.
Això no és una atracció de fira, és vida salvatge en estat pur. Hem de ser espectadors muts i agraïts de tenir aquest regal de la biodiversitat a la porta de casa.
Com a consell de col·lega, si vols provar sort, ves a les costes de Sitges o Vilanova a primera hora del matí. El mar està més calmat i és més fàcil detectar el “buf” de vapor que delata la seva posició.
Jo estaré pendent de les aplicacions de seguiment per explicar-te si el grup de rorquals decideix quedar-se uns dies més o si ja han posat rumb cap a aigües més fredes.
Al final, Barcelona ens recorda que, sota el ciment i el soroll, batega un món blau ple de misteri. No creus que és una passada compartir ciutat amb aquests gegants?