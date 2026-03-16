Els geòlegs no s’ho poden creure: la rotació d’Espanya i Portugal desafia els models geològics

Donem per fet que el terra sobre el qual caminem és una base sòlida i immutable, però la realitat sota els nostres peus és molt més inquieta. Un estudi internacional, liderat pel geòleg Asier Madarieta-Txurruka i recentment publicat a la prestigiosa revista Gondwana Research, ha confirmat el que la ciència sospitava: la Península Ibèrica no està quieta.
No només ens desplacem uns mil·límetres a l’any cap al nord juntament amb la placa eurasiàtica, sinó que la nostra geografia pateix una rotació lenta en sentit de les agulles del rellotge. Un moviment provocat per la pressió constant i l’empenta de la placa africana, que xoca de manera directa contra la nostra façana sud.
Un ball de mil·límetres que canvia les regles del joc
Encara que a escala humana aquest fenomen és absolutament imperceptible —ningú notarà que casa seva es desplaça—, les xifres són fonamentals per als experts. La convergència entre l’Àfrica i Euràsia s’estima entre quatre i sis mil·límetres anuals. Aquesta empenta, acumulada durant milions d’anys, està deformant l’escorça terrestre al sud-oest d’Europa.
Per arribar a aquesta conclusió, l’equip de recerca no va deixar res a l’atzar. Van combinar dades de milers de terratrèmols recents per entendre com es fracturen les falles amb lectures de xarxes GNSS, que permeten mesurar el moviment del terreny amb una precisió mil·limètrica. El resultat és un mapa de tensions que abasta des de l’Atlàntic fins al Mediterrani.
L’Estret de Gibraltar: el nostre particular amortidor
Per què no sentim constantment la tensió d’aquest xoc? La resposta resideix a l’Arc de Gibraltar. Aquesta zona actua com un enorme “coixinet” tectònic que absorbeix gran part de l’energia de l’impacte entre l’Àfrica i Euràsia. El domini d’Alborán funciona com un amortidor, evitant que el xoc arribi amb tota la seva força a l’interior de la Península.
No obstant això, a l’oest de l’Estret, la història és diferent. Allà, el xoc és molt més directe, empenyent tot el sud-oest peninsular cap a l’oest. És aquesta combinació de forces la que genera aquesta torsió subtil de tot el bloc ibèric.
Què significa per al risc sísmic?
Aquesta revelació científica té implicacions directes en la nostra seguretat. La idea de la Península com un bloc rígid ha quedat obsoleta. En comprendre que la deformació no es concentra en una única gran falla, sinó que es reparteix en múltiples estructures menors, els experts poden afinar millor els mapes de perillositat sísmica.
Aquest nou model explica molt millor la sismicitat moderada que veiem en punts com Granada, el golf de Cadis o el mar d’Alborán. A més, ens apropa a entendre com són possibles esdeveniments extrems, com l’històric terratrèmol de Lisboa del 1755, encara que siguin extremadament poc freqüents.
En definitiva, saber exactament com es comprimeix, s’estira i gira la nostra terra és vital per planificar infraestructures crítiques i reforçar els fonaments d’un territori densament poblat. La ciència no només està confirmant que el mapa està viu; ens està donant les eines necessàries per conviure millor amb la nostra frontera tectònica.