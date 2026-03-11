El linx ibèric conquesta nous territoris a Espanya: ja supera els 2.400 exemplars lluny de Doñana i Sierra Morena

Fa dues dècades, la supervivència del linx ibèric penjava d’un fil. Amb menys de 100 exemplars en llibertat, el felí més icònic de la nostra fauna estava sentenciat a l’extinció. Però la història ha fet un gir radical que ens afecta a tots.
Avui, el panorama és radicalment diferent. L’espècie ha multiplicat la seva població per 24, arribant als 2.401 exemplars entre Espanya i Portugal. El mapa ha canviat, i el linx ja no és un habitant exclusiu de Doñana o Sierra Morena.
El nou mapa: la conquesta silenciosa
Durant anys, el linx es va veure confinat als seus últims refugis. Aquesta era la realitat que coneixíem. Tanmateix, les dades del Ministeri per a la Transició Ecològica (MITECO) confirmen que el felí s’ha expandit per fins a catorze àrees diferents, formant una xarxa connectada que travessa fronteres.
Castella-la Manxa es col·loca al capdavant del cens amb 942 exemplars, seguida de prop per Andalusia amb 836. Extremadura, Múrcia i Castella i Lleó ja consoliden poblacions estables. Fins i tot a Portugal, les xifres són de rècord històric.
Es tracta d’un mosaic territorial sense precedents. Ja no parlem de grups aïllats, sinó d’una metapoblació que es desplaça i es barreja de forma natural pel territori.
El secret darrere del miracle genètic
Com hem passat de l’extinció a aquesta recuperació? La clau no va ser només la cria en captivitat. El veritable “secret” va ser la planificació genètica. El projecte LynxConnect ha estat el motor d’aquest canvi, evitant la consanguinitat que amenaçava amb debilitar l’espècie per sempre.
En seleccionar acuradament quins individus alliberar i en quines zones, els biòlegs han creat un corredor invisible. Avui, un linx pot recórrer extenses zones, des de les Muntanyes de Toledo fins al Cerrato de Palència, mantenint la vitalitat de la seva espècie.
El repte final: consolidar l’èxit
Malgrat l’èxit, la feina no acaba aquí. Els experts llancen una advertència important: per assegurar la viabilitat genètica a llarg termini, la població hauria de triplicar-se respecte a les xifres del 2023. La meta és ambiciosa, però la trajectòria actual marca el camí correcte.
El gran dubte ara recau en el finançament. Els programes europeus LIFE han estat el pilar financer d’aquest rescat. Qualsevol reducció en aquests fons podria frenar l’expansió que tants anys d’esforç ha costat construir.
A més, la clau d’aquest èxit resideix en l’acceptació social. A les zones rurals, agricultors i caçadors han passat de veure el linx com un estrany a reconèixer-lo com un aliat natural. El linx ajuda a controlar poblacions d’altres espècies, actuant com un regulador silenciós però eficient en els nostres camps.
La història del linx ibèric ja no és un relat de pèrdua. És, possiblement, l’èxit de conservació més gran que ha vist Europa des que va començar el segle. Una lliçó de com la ciència i la voluntat col·lectiva poden revertir el que semblava un destí inevitable.