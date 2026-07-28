Descobreixen que les pedres de la Lluna escalfades per microones són ideals i serveixen per edificar a la superfície de la Lluna

Sembla una autèntica bogeria treta d’una pel·lícula de ciència-ficció, però la realitat tecnològica torna a superar per complet qualsevol expectativa.
¿Un prodigi tècnic fa milers d’anys? El descobriment sobre la presa egípcia que desconcerta la ciència
Ens passem mitja vida mirant al cel amb l’obsessió de conquerir nous mons sense ser conscients dels obstacles logístics gegantins que això implica.
La solució que ningú va veure venir a la superfície lunar
Transportar materials de construcció des de la Terra fins al nostre satèl·lit natural costa una autèntica fortuna econòmica que frena qualsevol expansió real.
Per sort, un equip brillant de científics ha donat amb la clau definitiva per aprofitar els recursos que ja estan allà acumulats des de fa milions d’anys.
El secret radica a transformar la pols i les pedres grises que cobreixen tot el paisatge lunar en blocs sòlids perfectament aptes per aixecar infraestructures.
I el mètode per aconseguir-ho et deixarà completament bocabadat per la seva simplicitat tècnica i la seva enorme eficàcia provada al laboratori. L’escalfament per microones fon i densifica el regolit lunar des de l’interior, accelerant el procés i optimitzant al màxim el consum d’energia.
Aquesta revolucionària tècnica ha estat desenvolupada de manera conjunta pel Laboratori DIMAS-ITACA de la Universitat Politècnica de València i el Surrey Space Centre.
Eficiència energètica i velocitat per a les futures bases
Analitzar les propietats dielèctriques de les mostres en una atmosfera controlada de nitrogen ha estat clau per entendre com absorbeixen aquesta radiació específica.
A diferència dels forns tradicionals, escalfar el material des de dins permet aconseguir blocs d’alta resistència en un temps rècord i gastant molts menys recursos.
Construir carreteres, pistes d’aterratge o complexos habitacionals segurs ja no depèn de fitar costosos carregaments quilomètrics des del nostre planeta blau. El futur de la colonització espacial es decideix ara mateix gràcies a una tecnologia que tenim a la cuina de casa aplicada a escala interplanetària.
Qui anava a imaginar que l’electrodomèstic més quotidià acabaria sent l’autèntica clau mestra per conquerir la Lluna i més enllà?