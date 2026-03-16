Aràbia Saudita crea un riu artificial de 100 quilòmetres amb aigua reciclada d’una depuradora

Imaginin el lloc més àrid que puguin recordar. Ara, afegeixin un riu de 100 quilòmetres serpentejant entre dunes ardents. Sembla un miratge, però és una realitat d’enginyeria que està deixant els científics amb la boca oberta.
Aràbia Saudita ha aconseguit l’impossible: crear un ecosistema vibrant on abans només hi havia sequedat extrema. I el més impactant no és el resultat, sinó el secret que amaga la seva font.
De residu a miracle aquàtic
Tot comença a la capital, Riad. La ciutat consumeix gairebé dos milions de metres cúbics d’aigua cada dia. Com que no tenen accés a mars o llacs naturals on abocar els efluents, les autoritats van prendre una decisió audaç: transformar el residu en recurs.
El brollador d’aquest riu no neix a les muntanyes, sinó a l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) del districte de Manfouha. El que tècnicament hauria de ser una deixalla, s’ha convertit en un cabal de 20 metres d’amplada que ha transformat el paisatge per complet.
És el triomf de la necessitat sobre l’aridesa: una infraestructura dissenyada per a la supervivència que ha acabat creant un paradís inesperat al mig del no-res.
Una vida que no hauria d’existir
La sorpresa per als experts ha estat total. Al llarg d’aquest curs artificial, la natura ha reclamat el seu espai a una velocitat sorprenent. Avui, és possible trobar silurs i tilàpies nedant en aigües que, fa molt poc, eren purament residuals.
L’ecosistema no es limita als peixos. El riu actua com una estació de servei vital per a milers d’aus migratòries. Aquestes viatgeres incansables no només descansen aquí, sinó que transporten llavors que estan reverdint les riberes, creant un cinturó de vegetació on abans era impensable la vida.
Més que aigua: una revolució agrícola
No es tracta només d’un experiment biològic. La gestió d’aquest riu ha desbloquejat un potencial econòmic crucial per a la regió. L’aigua depurada està permetent el reg de camps de conreu en ple desert, desafiant les lleis tradicionals de l’agricultura.
El que en altres parts del món anomenaríem eutrofització —un fenomen generalment negatiu—, aquí s’ha convertit en el motor d’un nou oasi. L’adaptabilitat de la vida davant les condicions imposades per l’ésser humà ens recorda que, a vegades, un error de disseny pot acabar sent un encert magistral.
És aquesta la solució definitiva per a les zones àrides del planeta o estem jugant amb un equilibri biològic que encara no comprenem del tot? L’única cosa certa és que, mentre llegeixes això, el riu segueix creixent.